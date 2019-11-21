ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ. Вопрос о возможности «визуализации герметичности» при испытании арматуры на герметичность по затвору. Будет ли меняться ГОСТ 33257-2015 по методике испытаний арматуры?

ВОПРОС:

Корректен ли термин «Визуализация герметичности» как подтверждение герметичности арматуры «в сборе», именно в таком состоянии, в котором будет отгружаться, а потом и монтироваться на площадке строительства? С учетом новых требований заказчиков о визуализации герметичности возможна ли корректировка ГОСТ 33257-2015, признанного стандарта по методике испытаний? Возможен ли переход на СТП или ТУ для испытаний арматуры новыми методами?

ОТВЕТ

Термин «Визуализация герметичности» при испытании трубопроводной арматуры не применяется. Он используется в других аспектах – при испытании герметичности «чистых» помещений, подводных трубопроводов, в медицине и некоторых других случаях. Методика испытаний трубопроводной арматура на герметичность в затворе и герметичность относительно внешней (окружающей) среды достаточно четко описана в ГОСТ 33257-2015 «Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний». Этот стандарт записан не как «добровольный», а как «обязательный» при подтверждении соответствия к техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013. Поэтому никакой необходимости расписывать такую же методику в СТО или ТУ нет. Конечно, при создании более прогрессивной методики испытаний, признанной потребителями, надзорными органами и инженерным сообществом, возможно дополнение ГОСТ 33257-2015 этими методами.

Полный текст в Новогоднем номере журнала ТПА, 21 ноября