ТПА: КОНСУЛЬТАЦИЯ. Журнал ТПА отвечает на самые злободневные вопросы связанные с проектированием, изготовлением, испытанием, сертификацией, декларированием соответствия и эксплуатацией трубопроводной арматуры

Журнал «ТПА» совместно с НПФ ЦКБА начинает новую рубрику, в которой предполагается отвечать на самые важные вопросы, которые задаю специалисты - арматуростроители. Таких вопросов много и в почте редакции «ТПА», Технического комитета по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» ТК 259, АО «НПФ «ЦКБА». Всем известно, что в ближайшее время начнет воплощаться идея о так называемой «регуляторной гильотине» – т. е. резкому сокращению устаревших нормативно-правовых актов, которые еще действуют и серьезно затрудняют работу российских предприятий и организаций.

Вопрос №1 :

С 1 января 2020 года вводятся новые требования к производству продукции арматуростроения, включенной в приложение к постановлению Правительства РФ № 719. Какие изменения ждут производителей продукции, в том числе трубопроводной арматуры, при подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации?

ОТВЕТ:

Постановлению Правительства РФ 719 еще нет 5 лет, но в него внесено уже больше 30 изменений! Напомню, что оно называется «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Происхождение товаров подтверждается во всех случаях, когда применение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка зависит от происхождения товаров. В Постановлении важно Приложение «Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации». В этом приложении есть раздел ХIII «Продукция арматуростроения» с кодом 28.14.20.000, в котором записано:

«До 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве товара иностранных деталей, узлов и комплектующих – не более 50 процентов цены общего количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для производства товара;

с 1 января 2020 г. соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве товара иностранных деталей, узлов и комплектующих – не более 30 процентов цены общего количества деталей, узлов и комплектующих, необходимых для производства товара; из расчета процентной доли стоимости использованных при производстве товара иностранных деталей, узлов и комплектующих исключается стоимость навесного оборудования для регулирования и управления трубопроводной арматурой».

Данные журнала ТПА, 19 ноября (Полный текст в Новогоднем номере журнала ТПА)