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Справочник ТМЗ (Талнахский механический завод). Часть 1. Применение переходных фланцев

15 ноября, 2019 11

Если все детали трубопровода произведены по требованиям ГОСТ, то проблем с монтажными и ремонтными работами не возникает. В случае использования смешанных комплектующих, часть из которых соответствует отечественным стандартам, а часть — иностранным (ASME, EN, DIN), то возникает несоответствие размеров.

Для устранения затруднений с монтажом деталей, изготовленных по разным стандартам, используются специально разработанные фланцы переходные — вид арматуры, предназначенный для соединения частей трубопровода, отличающихся количеством и расположением отверстий под метизы. Фланец производится по той же технологии, что и обычный, но отличается по внешнему виду бОльшим количеством отверстий, часто расположенных в два ряда. При монтаже трубопроводов используются различные типы переходных фланцев, позволяющие выполнить соединения труб и арматуры всех существующих видов и типов. Наиболее распространенные:

· ASME – ГОСТ — для диаметров трубы по ГОСТ, но с соединительными параметрами по ASME;

· DIN – ГОСТ — диаметры трубы ГОСТ, монтажные размеры — по DIN;

· EN – ГОСТ — трубы диаметром ГОСТ, соединения — EN.

Также по заказу клиента производятся фланцы переходные и выбор режущего инструмента в других соотношениях. Применение соединительной арматуры этого вида позволяет быстро и надежно выполнить монтаж из деталей разных производителей, без риска снижения технических параметров магистрали. Характеристики переходных фланцев всех видов стандартизированы, что позволяет купить их в необходимом количестве или заказать изготовление по типовым чертежам. Техническая документация разработана для всех диаметров фланцев и видов применения. В каталоге фланцы:

· плоские под приварку;

· свободные, с кольцами или втулками;

· заглушки;

· втулочные под приварку;

· резьбовые втулочные;

· несъемные;

· кольцевые…

Для крепления фланцев используются болты и шпильки стандартных размеров. Между контактными частями устанавливаются специальные прокладки для герметизации из соответствующих перекачиваемой среде материалов.

 

Сайт ТМЗ, 11 ноября


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