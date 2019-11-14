Опыт использования поворотных затворов в экстремальных условиях на параметры на PN 2,5 МПа и температуру рабочей среды 425⁰С

Требовалось организовать автоматическое регулирование давления подающей на выводах ТЭЦ ибо регулировать клиновыми задвижками персонал задолбался. Да и точности нужной добиться не мог. Решение требовалось максимально дешёвое, так как ТЭЦ ожидала списания, а выводов было 4 и установка приличных регуляторов давления на каждом из них (например Фишер-Росемонд + Роторк) была нецелесообразной. После некоторых размышлений было принято решение установить поворотные затворы на напоре каждого из 6 сетевых насосов. Так и поступили. Затворы взяли фирмы КСБ, привода чешские (производителя не помню). Регулятор давления поддерживал давление на выводах синхронно прикрывая/открывая затворы на работающих насосах. При этом дросселировалось до 10 (десяти) бар. С примерно 20 до 10. По окончании отопительного сезона затворы сняли для ревизии. Выяснилось, что резиновое уплотнение с них ободрало полностью. Но это никого не волновало, так как плотное закрытие не требовалось. Затворы установили на место и эта система отработала ещё 2 отопительных сезона, после чего пошла на списание вместе со всей ТЭЦ.

Также есть тема использования затворов на относительно высоких параметрах. Конкретно сейчас стоит вопрос выбора цены без наличия отзывов, но хороших заявленных данный и проверенного, но дорогого качества. В водогрейной котельной с температурой подачи 150⁰С и давлением 1,9 МПа хочу поставить дисковые затворы на фланцах. Есть в природе такая ПКФ "К-т", у которой по каталогу имеются трехэксцентриковые затворы на 2,5 МПа и 425⁰С. По размерам самого затвора и редукторов к ним это один в один D... (тоже неизвестный мне ранее зверь). Мы их покупали уже на пару объектов, но давление там не было выше 6-7 кгс/см2 и температуры были до 115⁰. А цена наводит на нехорошие подозрения в части родословной этого изделий ну и в общем я опасаюсь.

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