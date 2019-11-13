Серьёзных игроков в нефтегазовом машиностроении и в арматуростроении практически нет. Почему нефтегазовое арматуростроение, как подотрасль, не состоялась?

В группе Facebook "Модернизация российского ТЭК" отметили: С электроэнергетикой все понятно - в энергомаше давно действуют мощные холдинги. С угольной отраслью тоже все понятно - угольное машиностроение развалено. А вот с нефтегазом - сложно. Казалось бы, самый доходный сектор, но ничего мощного нет. Кроме трубников, все разрознено. Ростех - не в счёт. Они занимаются всем, там задача в контроле потоков. Реальных крупных холдингов не создано. Был холдинг "Нефтегазовые системы" (Алексин входил), который создавали в России банкиры Штульберг и Шабад, ныне граждане Швейцарии. Тогда удалось привлечь Борец, Тяжпромарматуру (Алексин), Привод, Нефтеавтоматику, Курганхиммаш, Лемаз и ряд других заводов. Но что-то пошло не так. Был также долотный холдинг, но и тот распался. Ростех начал было, после поставок труб Газпрому, проявлять интерес и к технике. Приобрел, например, Волгограднефтемаш (Котельниковский арматурный завод), но теперь все закончилось. Римера тоже не состоялась после ухода сына Христенко. Только ГМС, пожалуй, смог выжить, но там нет трубопроводной арматуры. Почему нефтегазовое машиностроение как отрасль не состоялась? В этом сегодня главная проблема в машиностроении....

Источн ик: Группа Facebook "Модернизация российского ТЭК, 11 ноября