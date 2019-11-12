Компания АУМА провела семинар для группы компаний «Росводоканал»

Технические специалисты ООО «ПРИВОДЫ АУМА» провели семинар для Омского, Воронежского, Краснодарского и Тюменского подразделений «Росводоканала». В семинаре приняли участие главные механики, ведущие инженеры, сотрудники отдела КИПиА.

В рамках семинара инженеры АУМА рассказали об оборудовании, особенностях его настройки и самодиагностики с использованием программного приложения AUMA Assistant, об алгоритме подбора электроприводов под разные типы арматуры. Приглашенные гости посетили реорганизованную в связи с переходом на мелкоузловую сборку производственную площадку и оценили объемы производства.

«Мероприятие принесло практическую пользу. Узнал много новой информации о производстве и применении электроприводов», - поделился впечатлениями Николай Иванович Востриков, ведущий инженер-механик ОГМ компании «РВК-Воронеж».

«На объектах Росводоканала применяется передовое технологическое оборудование, «ПРИВОДЫ АУМА» является одним из его поставщиков. На Тюменском водоканале установлены интеллектуальные электроприводы АУМА с цифровым протоколом Profibus DP, обеспечивающим высокую скорость передачи данных и обмена информацией между большим количеством подключенных устройств», - комментирует Сергей Викторович Сергеев, руководитель отдела продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

ООО «ПРИВОДЫ АУМА»