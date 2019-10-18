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2 октября в Санкт-Петербурге прошел научно-технический семинар журнала ТПА в рамках деловой программы Международного Газового Форума.

18 октября, 2019 23
В начале семинара состоялось вручение «Арматурного Оскара ТПА 2019» в номинации «Самые влиятельные женщины в трубопроводной арматуре».
Во вступительном слове к семинару главный редактор журнала ТПА Дмитрий Грак предложил план Информационной интеграции в отрасли арматуростроения для борьбы с контрафактом и демпингом цен.

Три видео отчета о семинаре: Церемонии вручения Арматурного Оскара 2019, доклады на семинаре и отдельно доклад ДмитриЯ Грака можно посмотреть на нашем youtube канале «Valve Expert» или по ссылкам указанных ниже:

Аматурный Оскар ТПА 2019 -
https://youtu.be/Z9-DJQoDPJk

О докладах на семинаре -
https://youtu.be/G9ZxouUogfE

Доклад Дмитрия Грака -
https://youtu.be/2LD25Gj2vtI

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