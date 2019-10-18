2 октября в Санкт-Петербурге прошел научно-технический семинар журнала ТПА в рамках деловой программы Международного Газового Форума.

Во вступительном слове к семинару главный редактор журнала ТПА Дмитрий Грак предложил план Информационной интеграции в отрасли арматуростроения для борьбы с контрафактом и демпингом цен.

Три видео отчета о семинаре: Церемонии вручения Арматурного Оскара 2019, доклады на семинаре и отдельно доклад ДмитриЯ Грака можно посмотреть на нашем youtube канале «Valve Expert» или по ссылкам указанных ниже:

Аматурный Оскар ТПА 2019 -

О докладах на семинаре -

Доклад Дмитрия Грака -

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