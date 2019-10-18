Единственный в Бурятии арматурный завод Улан-Удэнское АО «Энерготехномаш» (Теплоприбор) получит поддержку от государства

Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил Улан-удэнское предприятие АО "Энерготехномаш". Компания создана на производственной базе Улан-Удэнского завода "Теплоприбор" и занимается производством регулирующей трубопроводной арматуры. Управляющий АО "Энерготехномаш" Валерий Горбунов презентовал предприятие, где на сегодняшний день работает 60 человек, в том числе 12 инженерно-технических работников. Завод выпускает регуляторы температуры, давления воды, пара и других сред, регулирующие клапаны, датчики-реле и другую продукцию собственной разработки. Ассортимент предприятия не уступает большинству аналогов отечественного и импортного производства. Причем у компании есть лицензия на конструирование и изготовление приборов для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиационных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. - Это свидетельствует о серьезной подготовке производства для решения ответственных задач. Мы давно сотрудничаем с "Росатомом" - так исторически сложилось. У "Росатома" такая позиция, что все связанное с атомными станциями должно состоять из российского оборудования. Датчики мы уже давно им поставляем, а регуляторы и клапаны только сейчас начинаем, - отметил Горбунов. По его словам, подобного предприятия в Сибири и на Дальнем Востоке нет. При этом в основном продукция АО "Энерготехномаш" в Бурятии используется частными компаниями при строительстве жилых многоквартирных домов. Глава Бурятии поручил Минстрою Республики при соответствии оборудования бурятской компании требованиям по качеству проработать возможность его включения в типовые технические решения при проектировании тепловых сетей школ и детских садов. Кроме того, Алексей Цыденов попросил Валерия Горбунова предоставить полный перечень продукции предприятия, чтобы Правительство республики могло предложить использовать ее в строительстве нефте- и газоперерабатывающего заводов в Амурской области. Чтобы продукция Дальневосточного округа использовалась в строительстве этого завода, - отметил Глава Бурятии, - Кроме того, Минстрой России запускает большую программу под названием "60+" - это реконструкция коммунальных сетей по всей стране с износом 60%. Сделайте тоже качественную презентацию, мы в Минстрой России направим с просьбой учесть в реализации программы. Также Алексей Цыденов по просьбе руководителя АО "Энерготехномаш" поручил рассмотреть возможность сотрудничества предприятия с железнодорожными проектировочными компаниями. Улан-Удэнский завод "Теплоприбор" был основан в 1962 году и являлся крупнейшим в СССР производителем регулирующей трубопроводной арматуры и котельной автоматики. К началу перестройки поставка продукции осуществлялась в 64 страны мира более 12 000 потребителям. После перестройки ОАО "Улан-Удэнский завод "Теплоприбор" пережил экономический спад, в результате которого в 2002 году основные производственные мощности были переданы ЗАО "Завод Теплоприбор-Комплект". С 2002 по 2007 годы шло техническое перевооружение завода. В 2008 году предприятие произвело ребрендинг и стало называться ЗАО "Энерготехномаш". В 2016 году компания сменила форму организации на акционерное общество.

Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия , 16 октября