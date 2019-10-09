В журнале ТПА новый справочник «ТПА - ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ». Первая часть в октябрьском номере №5-2019.

Журнал «ТПА» начинает новую рубрику и серию статей, в которых будут опубликованы определения терминов, применяемых при научных исследованиях, проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации тру-бопроводной арматуры, ее комплектующих изделий и взаимосвязанного оборудования.

Публикуемые термины и определения являются нормативными, так как они все приведены в утвержденных стандартах и других нормативных документах. Термины по арматуре основаны на новом стандарте СТ ЦКБА 123–2019 «Арматура трубопроводная. Термины и определения (с иллюстрациями)», который недавно был утвержден и уже размещен в информационно-поисковой системе NORMACS. Помимо терминов по трубопроводной арматуре мы планируем публиковать основные термины по приводным устройствам, сосудам, коррозии металлов, водоснабжению, крепежным изделиям, вакуумной технике, эргономике и другим областям техники и знаний.

Для терминов, в которых содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него поставлен прочерк, например, «указатель уровня». В разделе «Разновидности арматуры» приведены наиболее распространенные термины. По умолчанию слова «запорный», «запорная» в сочетании с типом арматуры допускается не применять. Для терминов- словосочетаний, в которых одним из слов является «арматура», возможно образование других терминов, в которых вместо слова «арматура» может быть один из ти-пов арматуры (клапан, задвижка, кран, затвор дисковый). Аналогично возможно образование других терминов для приведенных в стандарте терминов-словосочетаний, в которых одним из слов является слово «клапан» – наиболее распространенный тип арматуры.

Автор С. Н. Дунаевский, АО «НПФ «ЦКБА», 9 октября