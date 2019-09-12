НОВЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ

Вадим Эйсмонт «Трубопроводная предохранительная арматура»





Издательство «Инфра-Инженерия» выпустила новое справочное пособие для специалистов отрасли арматуростроения известного специалиста Вадима Эйсмонта «Трубопроводная предохранительная арматура». Книга содержит сведения по всем этапам создания автоматически действующей газовой, паровой и жидкостной предохранительной арматуры, защищающей системы трубопроводов, емкости и другие объекты от недопустимых превышений давления в технологических процессах; подробно рассматривает вопросы ее конструирования, испытаний, выбора, монтажа и особенностей производства.

Приведены примеры современных конструкций и схем их применения. Намечены пути развития рассматриваемых видов трубопроводной арматуры. Достоинством книги является ее практическая направленность. Она предназначена для широкого круга специалистов, участвующих в прикладных исследованиях, конструировании, испытаниях, производстве, монтаже и эксплуатации описываемой арматуры и в проектировании технологических систем. Книга также может быть полезна студентам и молодым специалистам, изучающим системы безопасности и их оборудование.

Об авторе.

Вадим Павлович Эйсмонт с 1968 по 2006 год работал в ЦКБА (Санкт-Петербург), пройдя путь от конструктора отдела регулирующей и предохранительной арматуры до заместителя генерального директора. При его непосредственном участии разработано и внедрено большое количество предохранительной, защитной и регулирующей арматуры. Имеет около 50 авторских свидетельств и патентов в названных видах арматуры. Автор книг «Регуляторы» (С-Пб, ООО «Дитон», 2012 г.; М., Инфра-Инженерия, 2-е издание, 2019 г.), «Трубопроводная предохранительная арматура» (М., «Инфра-Инженерия, 2019 г.); обзоров «Регуляторы давления прямого действия» (М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1978 г.), «Отключающие устройства» (М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1980 г.); нескольких десятков научно-технических статей в отечественных и иностранных профессиональных журналах.

Санкт-Петербург, сентябрь 2019 года.