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Вручение Арматурного Оскара ТПА впервые в новой номинации трем самым влиятельным женщинам в арматуростроении состоится 2 октября (среда) в Санкт-Петербурге в самом начале научно-технического семинара в 14-0

12 сентября, 2019 8

Справка.

Научно-технический семинар в рамках Деловой программы выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО―2019»,

входящей в состав Петербургского Международного Газового Форума.

Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Красный зал, Павильон G. Начало семинара 2 октября 2019 года в 14.00, регистрация – с 13:30. Тема семинара:

Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры

В программе открытия семинара:

14.00 14.20 Открытие семинара. Вручение Специальной награды «Арматурный Оскар ТПА ― 2019» в номинации «Самые влиятельные женщины в трубопроводной арматуре»

Вступительное слово. Информационная интеграция в отрасли арматуростроения как эффективное средство борьбы с контрафактом и демпингом цен при нестабильном спросе и резком кадровом кризисе

Д.Г.Грак, главный редактор международного журнала ТПА;

 

Источник: МЦ ТПА, 12 сентября 2019 г.


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