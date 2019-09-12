Вручение Арматурного Оскара ТПА впервые в новой номинации трем самым влиятельным женщинам в арматуростроении состоится 2 октября (среда) в Санкт-Петербурге в самом начале научно-технического семинара в 14-0

Справка.
Научно-технический семинар в рамках Деловой программы выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО―2019»,
входящей в состав Петербургского Международного Газового Форума.
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Красный зал, Павильон G. Начало семинара 2 октября 2019 года в 14.00, регистрация – с 13:30. Тема семинара:
Актуальные проблемы отрасли арматуростроения: контрафакт, кадры, демпинг цен и новое содержание вида трубопроводной арматуры
В программе открытия семинара:
14.00 14.20 Открытие семинара. Вручение Специальной награды «Арматурный Оскар ТПА ― 2019» в номинации «Самые влиятельные женщины в трубопроводной арматуре»
Вступительное слово. Информационная интеграция в отрасли арматуростроения как эффективное средство борьбы с контрафактом и демпингом цен при нестабильном спросе и резком кадровом кризисе
Д.Г.Грак, главный редактор международного журнала ТПА;
Источник: МЦ ТПА, 12 сентября 2019 г.