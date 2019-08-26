Транснефть завершила ремонты: замена задвижки, ремонт линейной задвижки, средний ремонт задвижки и монтаж узла для подключения камеры приема СОД

АО «Транснефть – Север» завершило плановые ремонты на объектах и линейной части нефтеперекачивающих станций магистральных трубопроводов (МН) Уса – Ухта и Ухта – Ярославль. Работы проводились в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции объектов и капитального ремонта предприятия. В ходе плановой остановки магистрального нефтепроводе Уса - Ухта специалисты общества произвели вырезку двух дефектов, выполнили текущий ремонт микропроцессорной системы автоматики нефтеперекачивающей станции(НПС) «Уса» и «Зеленоборск». Работы проводились в течение 54 часов. На подводном переходе р. Нижняя Лупья магистрального нефтепровода Ухта - Ярославль произведена замена задвижки, а также монтаж узла для подключения камеры приема средств очистки и диагностики (СОД) к основной нитке на 312,35 км. Выполнен средний ремонт линейной задвижки в зоне ответственности Вологодского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть - Север». Плановые работы проводились в течение 56 часов. На технологическом участке Приводино - Ярославль магистрального нефтепровода Ухта – Ярославль произведен средний ремонт задвижки на 1003 км. Кроме того, выполнено подключение построенных камер пуска и приема СОД, а также подключение узла регуляторов давления на НПС «Нюксеница» Вологодского РНУ. Выполнено подключение магистрального насосного агрегата к коллектору и подключению узла регуляторов давления на НПС «Нюксеница» МН Ухта – Ярославль. Работы проведены за 52 часа.

Сайт ПАО Транснефть, 23 августа 2019 г.