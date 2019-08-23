ВРЕМЯ МЕНЯТЬСЯ: НА НОВГОРОДСКОМ «СПЛАВЕ» ВНЕДРЯЮТ СИСТЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Внедрение предложений по улучшению и соответствующее этому поощрение сотрудников — один из мощнейших инструментов, который позволяет заинтересовать работников в постоянных улучшениях рабочего процесса.

В рамках внедрения технологий бережливого производства с 19 августа 2019 года на ПАО «Контур» вступило в силу «Положение по мотивации работников за принятые к внедрению предложения по улучшению». Документ направлен на то, чтобы вовлечь сотрудников всех структурных подразделений в процесс непрерывных улучшений. Как комментирует директор по оптимизации бизнес-процессов МК «Сплав» Елена Столярова, основная задача, которую преследовали разработчики Инструкции и Положения – это создать стимул для активизации творческого потенциала работников и обеспечить все условия для внесения, а затем и внедрения предложений по улучшению (далее – ППУ), направленных на увеличение выпуска продукции, рост доходов компании, снижение материальных, финансовых и трудовых затрат.

— Весь процесс внесения, рассмотрения, внедрения, оценки эффективности и мотивации работников, подающих предложения по улучшению, четко регламентирован, — говорит Елена Столярова. — Мы стремились создать максимально прозрачную систему, которая позволит любому заинтересованному человеку, во-первых, оценить потенциал своей идеи, а во-вторых, проследить ее воплощение и получить материальное вознаграждение — наряду с благодарностью руководства предприятия за инициативность и креативность мышления. Сотрудники, подающие эффективные ППУ, составляют золотой фонд нашего предприятия! ППУ могут затрагивать как сферу должностных обязанностей сотрудника или группы сотрудников, так и касаться иных процессов, вне рамок должностных обязанностей авторов.

Оговорены в Положении и размеры материального поощрения для сотрудников, предлагающих свои идеи по улучшению производственных процессов. За предложения, принесшие предприятию после внедрения экономический эффект, размер материального стимулирования – до 10% от суммы фактического годового экономического эффекта, в зависимости от области применения предложения, сроков внедрения и затрат на его реализацию.

Сайт МК Сплав, 22 августа 2019 г.