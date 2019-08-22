Слияния и поглощения арматурных компаний в Европе. Российской арматуре это предстоит в 2020 году. Схема сделки Чехия - Финляндия

Схема сделки по слиянию компаний.

Инновационный оператор DevCo приобретет ARMATURY Group, ведущегочешского производителя промышленной арматуры. Группа Vexve Oy — принадлежащего DevCoпоставщика арматуры для централизованного отопления и охлаждения— с ARMATURY Groupприведет к появлению ведущего европейского поставщика арматуры для энергетического сектора Юсси Ванханен, генеральный директор Vexve, станет генеральным директором объединенного предприятия.

DevCo является долговременным оператором и владельцем, который занимается созданием ведущих мировых компаний на выбранных узкоспециализированных рынках. Сделка подлежит обычным условиям согласований и ожидается, что она будет завершена в ближайшие недели.

Компания DevCo Partners Oy (далее «DevCo») заключила соглашение о приобретении ARMATURY Group a.s. (далее «ARMATURY», «Компания»), ведущего чешского изготовителя промышленной арматуры, у учредителей компании. ARMATURY — это современный быстро растущий изготовитель арматуры, обслуживающий, в частности, газопроводную, энергетическую и металлургическую отрасли. Штаб-квартира компании находится в городе Долни Бенешов, Чешская Республика, где на современном производственном объекте площадью около 75 000 м², в который были сделаны хорошие инвестиции, работает около 550 человек. Оборот ARMATURY составляет примерно 60 млн евро. Около 80 % продукции компании ARMATURY экспортируется в более чем 60 стран мира. Сделка подлежит обычным условиям согласований и ожидается, что она будет завершена в ближайшие недели.

Объединение Vexve Oy — принадлежащего DevCo поставщика арматуры для централизованного отопления и охлаждения — с ARMATURY Group приведет к появлению ведущего европейского поставщика арматуры для энергетического сектора. Группа компаний будет обладать широким ассортиментом арматуры для энергетического сектора с совокупным оборотом более 100 млн евро. Юсси Ванханен, генеральный директор Vexve, станет генеральным директором объединенного предприятия. Петр Грох (Petr Groh) останется генеральным директором ARMATURY Group.

«Для нас большая честь получить возможность объединить усилия с ARMATURY, которая из местной компании по торговле арматурой превратилась в ведущего изготовителя высококачественной арматуры для энергетической отрасли. За последние три года мы получили прекрасный опыт развития Vexve и видим огромный потенциал компании ARMATURY» — рассказывает Отто Кукконен, заместитель Председателя Правления Vexve и партнер в DevCo. Vexve и ARMATURY известны превосходным качеством своей продукции, а также стремлением предоставить клиентам наилучшее обслуживание в отрасли. Объединив усилия, мы сможем вместе использовать наши ноу-хау и расширить ассортимент продукции и услуг как на имеющихся основных рынках, так и на новых. Мы чрезвычайно рады такой возможности создания ведущего европейского поставщика арматуры для энергетического сектора», — добавляет Юсси Ванханен, генеральный директор Vexve.

Краткая информация о компании DevCo Partners Oy

DevCo является ориентированным на долгосрочную перспективу оператором-владельцем, который занимается созданием ведущих мировых компаний на выбранных узкоспециализированных рынках. DevCo предоставляет своим компаниям прикладные эксплуатационные ресурсы, стратегическую поддержку уникальной отраслевой сети и существенные финансовые ресурсы в поддержку поэтапных изменений работы. DevCo в настоящее время является основным собственником двух ведущих мировых компаний в своей нише, Vexve и Medix Biochemica.

Источник: сайт Группы VEXVE, 21 августа