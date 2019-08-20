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Саратовэнергомашкомплект начал производство смарт-позиционеров на своем арматурном заводе в Ярославле

20 августа, 2019 7

8 августа 2019 года НПО «Регулятор» (ГК Саратовэнергомашкомплект) представило своё новое устройство — smart-позиционер AM800. Аппарат осуществляет регулирование положения исполнительного механизма в соответствии с входным токовым сигналом. Также он выполняет диагностические функции и имеет разнообразные возможности по сигнализации. Устройство способно собирать и сообщать информацию о примерзании и заклинивании клапана, повышении трения в приводе и механизмах арматуры, состоянии привода и клапана, их температуре и положении.

 

Сайт ГК Саратовэнергомашкомплект, 16 августа 2019 г.


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