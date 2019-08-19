Врио главы Республики Башкортостан провел выездной инвесткомитет на Благовещенском арматурном заводе

15 августа 2019 года в рамках рабочей поездки в Благовещенск врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров побывал на Благовещенском арматурном заводе (АО «БАЗ», входит в состав АО «ОМК», г. Москва), где провел выездное совещание Инвестиционного комитета республики. В ходе официального визита управляющий директор завода Андрей Елисеев познакомил делегацию руководителей Благовещенска и Республики Башкортостан с производственными мощностями и музеем предприятия. На Благовещенском арматурном заводе Радий Хабиров обсудил с руководителями предприятия перспективы реализации инвестиционных проектов, направленных на расширение номенклатуры изделий и увеличение объёмов производства, подчеркнув, что республика готова предложить необходимые меры поддержки. Андрей Елисеев рассказал, что в этом году завод стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в рамках которого планирует оптимизировать производственные процессы и усилить принципы бережливого производства в работе завода. Говоря о кадровой политике, он отметил, что предприятие старается приглашать на работу в приоритетном порядке жителей Благовещенского района, организуя для них при необходимости переобучение или повышение квалификации. Завершающим этапом посещения завода стало выездное совещание Инвестиционного комитета, которое провел врио главы Башкортостана. Основными темами заседания стали перспективы развития промышленности и создание индустриального парка в Благовещенском районе.

Сайт ГК ОМК, 16 августа