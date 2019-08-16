ДВА АРМАТУРНЫХ ПРОЕКТА В КУРГАНЕ: межрегиональный арматурный кластер и испытательный полигона для нефтегазового оборудования

НП «Центр кластерного развития» и Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации продвигают два взаимосвязанных проекта: межрегионального арматурного кластера и испытательного полигона для нефтегазового оборудования. Если все случится, как задумано, мы сможем переоценить роль региона в промышленной жизни России (все же на фоне индустриально-сырьевых соседей Зауралье выглядит скромно), поправить его финансовые дела и – не исключено – изменить соотношение сил на карте поставщиков нефтегазового оборудования в пользу отечественного производителя. Звучит фантастически, основания верить в успех есть.

Проект: Создание полигона для испытания нефтегазового оборудования. Проведение испытаний требует целую инфраструктурную систему. Часть ее уже существует, например, в виде Курганского центра испытаний, сертификации и стандартизации. При Центре открыта лаборатория, на стендах которой можно убедиться, соответствует ли новое оборудование нормам качества. Но одной лаборатории недостаточно, когда речь идет о сложном наукоемком оборудовании. Его следует многократно испытывать не в смоделированных условиях, а в близких к естественным – на полигонах. - После лаборатории оборудование идет на коммерческую скважину. Попасть туда сложно, предварительно надо договариваться с собственником. На скважине с новым, неопробованным оборудованием вам никто не рад. Все перестраховываются: вдруг что-то пойдет не так? К тому же у скважины есть собственный план работы. Испытания приходится вклинивать между рабочими задачами. Эта ситуация порождает несколько проблем, среди которых – долгое внедрение в серийное производство отечественного инновационного оборудования. Если мы создадим полигон с испытательными, пожарными, сейсмическими стендами, у наших заводов появятся условия для быстрого выхода на рынок. У Минпромторга вышла программа освоения Арктики. В ней и прописано, что должны появиться полигоны. На их создание выделят средства из государственного бюджета, но деньги дадут только на арктическую зону: ЯМАО и два района ХМАО. Курганская область туда не попадает. Зато в составе межрегионального кластера принять участие в программах Минпромторга реально. Минпромторг предложил создать полигон чуть ли не на берегу Ледовитого океана. Мы с Виктором Мальцевым сели, подумали: «Кто туда поедет? Какие научные кадры? Там же нет никакой инфраструктуры!» И составили собственное предложение: разместить полигон у города, например, Ноябрьска или Сургута. Еще лучше – на площадях индустриального парка, где есть и производственные помещения, и условия для работы научных сотрудников. Чтобы это стало возможным, Виктор Мальцев изменил концепцию полигона. Изначально испытательные стенды хотели устанавливать на скважинах, вышедших из промышленного пользования. Сложность в том, что скважинные жидкости из разных скважин различаются составом. В одних содержится примесь воды, в других – газ или песок, и всегда в разных пропорциях. Получается, оборудование, предназначенное для эксплуатации в разных условиях, планировали испытывать в одинаковых. Это было бы неправильно. Мальцев разработал концепцию, не привязанную к конкретным скважинам. В помещении устанавливают наливные цистерны и наполняют их жидкостью из скважины, для которой оборудование изготовлено. Потом задают нужную температуру и давление. Получается почти как в жизни. Минпромторг зацепило наше предложение, его одобрили. Врио губернатора Вадим Шумков написал письмо Николаю Цуканову, полпреду Президента России в УрФО, Цуканов – в ЯНАО и ХМАО. Нам с Мальцевым как рабочей группе дали полномочия действовать. Мы пообщались с правительствами обоих автономных округов и тоже получили поддержку. Были названы варианты городов для размещения полигона: Ноябрьск, Сургут и Югорск.

Сайт ЦКР Курганской области, 9 августа (в сокращении)