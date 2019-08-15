ОАО «ЦТСС» КБ «Армас» назначено головной организаций по проектированию и производству судовой ТПА и фильтров в России. Пресс-релиз ОАО "ЦТСС" и Министерство промышленности и торговли РФ

Согласно указа Президента РФ № 395 от 21.03.2007г., головным предприятием по проектированию и организации серийного производства судовой трубопроводной арматуры и фильтров в РФ, а также разработчиком и единственным держателем подлинников конструкторской документации, практически на всю судовую арматуру, которой комплектуются корабли ВП МО РФ назначено ОАО «ЦТСС» КБ «Армас». В настоящее время, согласно письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации исх. № 09-2793 от 04.05.12г., официальными легитимными поставщиками судовой арматуры, обладающими учтенными актуализированными копиями рабочей конструкторской документации, дающей право на изготовление арматуры разработки ОАО «ЦТСС» КБ «Армас», являются только следующие предприятия судостроительной отрасли: ОАО «Аскольд», АО «Армалит», ОАО «Завод Буревестник», ОАО «Завод им. Гаджиева». Перечисленные организации выполняют все требования по подготовке и постановке на производство изделий судовой арматуры в соответствии с ГОСТ РВ 15.301-2003 «Военная техника. Постановка на производство изделий» и поставляют продукцию текущего производства с возможностью продления своих гарантийных обязательств.

Выполнение работ по продлению срока службы, ресурса судовой арматуры, установленной ранее на корабле возможно только при условии соблюдения требований ГОСТ РВ 15.702-94 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок установления и продления назначенных ресурса, срока службы, срока хранения». Работы, согласно ГОСТа, должны проводиться в составе комиссии состоящей из представителей завода-строителя корабля, завода-изготовителя и проектанта арматуры, проектанта судна и представителей ВП МО РФ. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» обязательными требованиями для осуществления разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники, являются:

• Наличие лицензии на осуществление деятельности по производству и реализации вооружения и военной техники;

• Наличие лицензии УФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выполнение мероприятий в области защиты государственной тайны и мероприятий по противодействию иностранным техническим разведкам в случае осуществления работ (услуг), связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне";

• Наличие системы менеджмента качества, созданной и функционирующей согласно требованиям стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 "Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Система менеджмента качества. Общие требования";

• Наличие собственных производственных мощностей, в том числе технологического и испытательного оборудования, средств измерения, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;

• Наличие в штате специалистов, имеющих профессиональное образование, заключивших с ним трудовые договоры и отвечающих соответствующим квалификационным требованиям;

• Наличие структурных подразделений, обеспечивающих контроль качества выполнения работ (услуг) в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 5 Федерального закона "О техническом регулировании", а также наличие военного представительства Министерства обороны Российской Федерации (или наличие соответствующих договорных отношений);

• Наличие условий для хранения документации, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, изделий (образцов) вооружения и военной техники в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области технического регулирования (для работ по утилизации вооружений и военной техники — условий для хранения драгоценных металлов);

• Соблюдение требований федеральных законов "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

В случае необходимости исполнения комплексных поставок необходимо руководствоваться вышеизложенными требованиями и привлекать организации, зарекомендовавшие себя на рынке судостроительной отрасли в течение длительного промежутка времени. Также важными факторами для предприятий-поставщиков, исполнителей работ и услуг должно являться наличие:

• Развитых кооперационных связей;

• Многолетнего опыта;

• Квалифицированных специалистов;

• Достаточность активов предприятия для покрытия убытков в случае невыполнения заказа (банковская гарантия).

ОАО "ЦТСС", Министерство промышленности и торговли РФ