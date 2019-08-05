Газета «Деловой Петербург» объявила, что доля рынка китайской общепромышленной трубопроводной арматуры в России превысила 70% . Источник неизвестен!

Петербургский машиностроительный завод «Армалит» может получить заказ на поставку арматуры на ледоколы и суда обеспечения от верфи «Звезда», которую возводит консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка на Дальнем Востоке. По оценкам самой компании, стоимость потенциального контракта достигает 1 млрд рублей. Несмотря на то, что доля импорта китайской арматуры на гражданском рынке составляет около 70%, аналитики отмечают, что опыт поставок для ледокольного флота есть у ограниченного количества предприятий. О том, что АО «Армалит» ведет переговоры с ПАО «НК "Роснефть"» о поставке арматуры для атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» для ФГУП «Атомфлот», мелкосидящего ледокола проекта 22740 для ФГУП «Росморпорт», а также судов обеспечения Севморпути проектов 22430 и 22480 для «Газпрома», сообщил "Ъ” коммерческий директор предприятия Евгений Коптяев. «Стоимость заказа может превысить 1 млрд рублей»,— добавил господин Коптяев, подчеркнув, что конкурсы еще не объявлены, но вероятность того, что компания станет поставщиком для «Звезды», высока. В «Роснефти» на запрос "Ъ” не ответили. Основную долю продаж АО «Армалит» составляет гособоронзаказ, к 2025 году предприятие планирует довести долю поставок для гражданского судостроения в структуре выручки до 20%, атомной промышленности — до 15%, общепромышленной арматуры — до 15%, при сохранении доли гособоронзаказа на уровне 50%. Контракт по судам с «Роснефтью» может стать крупнейшим гражданским заказом для «Армалита», подчеркивает господин Коптяев.

Источник: ДП от 2 августа 2019 года