Журнал ТПА начинает печатать Историю сантехнической арматуры в трех частях. В ближайшем номере: Часть 1 «Как вентиль с накидной гайкой стал «американкой». До конца 2019 года выйдут: Часть 2 «Сгоны», Часть 3 «Фитинги и соединения»

Арматура с накидной гайкой широко использовалась ещё в царской России, о чем свидетельствуют иллюстрации в сантехнических каталогах тех времен. Однако тогда её не называли «американкой». Это сленговое слово появилось в советскую эпоху, что было в духе оттепели в 60-х годах ХХ века. Именно тогда генсек Никита Сергеевич Хрущев экспериментировал и адаптировал в советском обществе американские новшества: попкорн (воздушная кукуруза), кукурузные хлопья, хотдог (сосиска в тесте), молочный коктейль и газированные напитки с пластиковой соломинкой, а бургер превратился в «Горячую московскую котлету», которая продавалась внутри сдобной булочки. Но, была ли «американка», действительно, товаром из США?

Появление сантехнической арматуры с накидной гайкой в Советском Союзе связано непосредственно со строительством гостиницы «Россия», которую спроектировали и возвели в 1962-1967 годах для делегатов Верховного Совета. Во время партийных съездов они приезжали в столицу из всех республик СССР и заселялись в гостиницу «Москва», но в ней уже не хватало места. Поэтому руководство страны решило построить для делегатов современный гостиничный комплекс в историческом центре города, способный принять и комфортно разместить одновременно несколько тысяч постояльцев. За работу взялась группа архитекторов под руководством Дмитрия Чечулина.

Для реализации грандиозного проекта были привлечены лучшие отечественные и зарубежные подрядчики, поставщики стройматериалов и сантехнического оборудования. В их числе находилась датская компания Danfoss - производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники. Европейская фирма была основана в 1933 году, а к 60-м годам ХХ века стала мировым лидером в производстве отопительного оборудования.

Компания Danfoss прошла конкурсный отбор и получила огромный госзаказ на монтаж отопительной системы и установку радиаторного оборудования в 3000 номерах, ресторанах и барах, концертном зале и кинотеатре, в холлах и фойе, а также в других помещениях гостиничного комплекса. Это был крупнейший контракт в истории датской фирмы, так как до середины 1970-х годов гостиница «Россия» удерживала в Книге рекордов Гиннеса позицию самого большого и передового отеля Европы. Радиаторная продукция Danfoss в 60-х годах считалась уникальной передовой разработкой и была впервые приобретена заказчиком в СССР, поэтому в Москву командировали рабочую группу специалистов-датчан для консультации и помощи в установке ноу-хау в советской гостинице.

Полный текст статьи будет напечатан в журнале ТПА №4, август 2019 г.