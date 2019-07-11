Арматурная глобализация в Финляндии: вместо Metso Valves будет объединение компаний Metso Minerals и Outotec и создание одной независимой компании Neles по производству запорно-регулирующей арматуры

4 июля 2019 года компании Metso и Outotec подписали соглашение об объединении бизнес-направления Metso Minerals и компании Outotec для создания ведущей компании по производству и поставке оборудования, технологических решений и сервиса для горной промышленности, металлургии и производства нерудных материалов. Новая компания будет названа Metso Outotec. Вместе с этим, мы объявляем о том, что существующее подразделение Metso Valves продолжит свою деятельность в качестве независимой компании с новым названием Neles. Две новые компании начнут свою деятельность в течение второго квартала 2020 года сразу после закрытия сделки. Обе компании будут являться значительными игроками на своих рынках - наглядные объединенные показатели объема продаж Metso Outotec в 2018 года составили 4.2 миллиарда евро, включая объем продаж недавно приобретенной компании McCloskey. Объем продаж Neles составил 593 миллиона евро в прошлом году. Численность компаний составит приблизительно 15 600 и 2 900 сотрудников соответственно. Головной офис компании Metso Outotec будет располагаться в Хельсинки и компании Neles - в Хаккила, Вантаа, Финляндия.

"Сегодня - знаменательный день, так как мы объявляем об объединении двух крупных компаний и одновременно создаем независимого лидера на рынке оборудования по управлению потоками", - сказал Микаэль Лилиус, Председатель правления Metso. "Объединение Metso и Outotec — это уникальная возможность обеспечить нашим акционерам значимое присутствие во всех звеньях производственной цепи в горной промышленности, металлургии и в области производства нерудных материалов, а также создать еще более мощную платформу для роста и инноваций. Компания Metso Outotec олицетворяет собой долгую историю технологического лидерства, ориентированности на заказчика и мастерства в области реализации проектов. Metso Outotec будет и в дальнейшем поддерживаться с помощью реализации потенциала данной синергии. Мы высоко ценим компанию Outotec и ее сотрудников и с большим нетерпением ожидаем начала совместной работы над развитием мощного промышленного лидера с интересными возможностями", - продолжил Микаэль Лилиус.

"Компания Neles предлагает исключительное портфолио решений и услуг с наилучшей в своей отрасли прибыльностью. Neles будет располагать средствами для капитализации возможностей для внутреннего и внешнего роста компании, продолжая при этом внимательно относиться к интересами наших заказчиков. Более того, ожидается что компании Neles будет удобнее вести продажи на разных уровнях взаимодействия с другими компаниями на рынке".

После завершения сделки, Пекка Ваурамо займет должность президента и CEO компании Metso Outotec. Еева Сипиля займет должность финансового директора (CFO) и заместителя CEO, а Маркку Терасвасара, действующий президент и CEO компании Outotec, - должность заместителя CEO. "Мы рады появлению уникальных возможностей, которые создает данное слияние для наших заказчиков, сотрудников и партнеров на глобальном уровне", - сказал Пекка Ваурамо. "Компания Metso Outotec будет обладать потенциалом, позволяющим добиться устойчивого роста. Предоставляя нашим заказчикам высококачестенные технологии, оборудование и сервис, Metso Outotec позволит им улучшить свой бизнес. У нас будет обширная география присутствия, взаимодополняющее портфолио предложений, сильная сервисная поддержка и большая база установленного оборудования. Кроме того, в составе нашей компании работают превосходные люди - лучшие специалисты в промышленном секторе. Поэтому я с нетерепнеим жду объединения с сотрудниками компании Outotec, чтобы поскорее начать наш совместный путь", - продолжил г-н Ваурамо. Благодаря взаимодополняющему портфолио предложений, сервисной поддержки и глобальному присутствию ценность синергии от возможности перекрестных продаж ожидается в размере как минимум 150 млн евро, при этом сокращение расходов - как минимум 100 млн евро. Достижение полной синергии произойдет в течение трех лет после закрытия сделки.

Олли Исотало возглавит новую компанию Neles и на период до закрытия сделки войдет в исполнительное руководство Metso. Остальные назначения будут объявлены позже. «Я воодушевлен начать работу в компании на этой стадии вместе с квалифицированными сотрудниками команды Valves по всему миру. Neles будет развиваться как независимая компания. У нас сейчас сильная позиция для развития и привлекательный финансовый профиль. Наша команда профессионалов и их ориентированность на заказчика в совокупности с лидирующим на рынке продуктовым портфолио, а также сильные позиции на рынке в нескольких обрабатывающих отраслях – отличная платформа для начала строительства нового будущего», - говорит Олли.

Новая компания по производству и продаже запорно-регулирующей арматуры будет носить имя Neles, которое хорошо известно в качестве торговой марки клапанов по всему миру. Изначально компания Neles была основана в 1956 году в Хельсинки, Финляндия и работала в металлургической отрасли. Компания стала частью Metso в 1999 году и с этого времени развивалась как бренд клапанов. Компания Metso с радостью возрождает этот бренд как название новой компании. Закрытие сделки ожидается в 2020 году

Пресс-релиз Группы Metso, 5 июля 2019 г.