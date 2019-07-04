Заводу ТОО «Бёмер Арматура Казахстан» 5 лет!

От лица ТОО «Бёмер Арматурен Казахстан» завод поздравил Генеральный директор – Артур Кефер.

Поздравляю Вас с пятилетним Юбилеем нашего завода! Время пролетело быстро, и вот уже 5 лет! Многие из вас стояли у истоков начала производства, прошли вместе с заводом весь этот непростой путь, другие пришли в разное время становления предприятия, но все мы вместе сделали возможным то, что наш завод состоялся, добился признания и уверенно смотрит в будущее. Спасибо вам за это огромное! Также, в этот день торжества, не называя каких-либо имён, потому что всех просто невозможно перечислить, мне хочется вспомнить и всех тех, кто на отдельных этапах принятия важных судьбоносных решений, а потом и на этапе строительства завода, налаживания производства, делали всё для того, чтобы в далёкой от Германии Караганде наша мечта стала реальностью. Спасибо им всем, поверившим в нашу идею, поддержавших нас! Сегодня мы узнаваемое во всём Казахстане предприятие, способное решать самые сложные задачи. Мы все можем быть горды, что выпуская столь сложное оборудование как шаровые краны, применяемые на самых сложных участках, в проектах важных для Государства, мы стали надёжными, ответственными партнёрами, получившими высокое признание. И всё это результат не какого-то везения, совпадения обстоятельств! Эти достижения - результат каждодневного, кропотливого труда команды профессионалов, верящих в своё дело! Мы ещё далеки от нашей конечной цели. Нас впереди ожидают и победы, и трудности. Это нормальное явление. Но я не сомневаюсь, что мы со всем этим справимся, что мы и дальше будем высоко нести имя марки «Бёмер», с честью выполняя предстоящие задачи.

Сайт завода ТОО «Бёмер Арматура», 2 июля 2019 г.