Международный клуб директоров изучает опыт АО «Армалит» по применению Lean-системы для производства шаровых кранов и специальной арматуры АЭС

В период с 26 по 28 июня в Петербурге проходило заседание «Международного клуба директоров» (МКД) — объединения руководителей крупных промышленных предприятий и научных организаций. Главная цель МКД — выработка практических рекомендаций для руководителей предпринимателей и государственных служащих в области эффективной промышленной политики. Основная тема нынешней встречи клуба — «Рост производительности труда — цель или следствие экономического роста». Сегодня АО «Армалит» являет собой успешный пример внедрения инструментов бережливого производства (Lean-системы) в регионе, и участники клуба отправились на предприятие, чтобы увидеть, как теоретические знания воплощаются в реальность. Представители «Армалита», первого завода на Северо-Западе, принявшего участие в национальной программе повышения производительности труда, рассказали об основных особенностях и результатах перехода на Lean-систему. Предприятие самостоятельно приступило к внедрению принципов бережливого производства еще несколько лет назад, а весной прошлого года прошлого года приняло участие в проекте ГК «Росатом» по развитию поставщиков. За такой небольшой период работы с инструментами повышения производительности труда «Армалит» уже накопил достаточный опыт, чтобы поделиться им с коллегами. Переход на новую систему организации производства стартовал на «Армалите» с участков изготовления и сборки кранов шаровых. Всего за полгода работы выпуск продукции был увеличен более чем в два раза. Достигнув таких впечатляющих результатов, руководство предприятия приняло решение распространить Lean-систему и на производство арматуры для атомной промышленности.

ПРЕСС-ЦЕНТР АО «АРМАЛИТ», 1 ИЮЛЯ 2019 Г.