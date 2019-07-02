ГАЗПРОМ - Стратегия высоких достижений: отрывок из доклада Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров в июне 2019 года

Для «Газпрома» 2018 год стал годом высоких достижений. Компания показала рекордные финансовые результаты. Объемы поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений.

Мы вывели на завершающую стадию сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России, на объемы и направления международной торговли природным газом.

В 2018 году мы приумножили сырьевую базу, нарастили мощности производства и объемы продаж, продолжили работу по внедрению инноваций и импортозамещению.

Реализация стратегии лидерства — это наш вклад в укрепление энергетической безопасности страны.

Высокие достижения производственно-сбытовой деятельности «Газпрома» в 2018 году нашли соответствующее отражение в наших финансовых результатах.

Выручка от продаж «Газпрома» в 2018 году достигла рекордного уровня за всю историю компании — 8,2 трлн руб.

Прибыль «Газпрома» за 2018 год выросла в два раза, также составив рекордную величину — 1 трлн 456 млрд руб. Более чем в полтора раза вырос приведенный показатель EBITDA.

Газпром продолжил снижение долговой нагрузки: соотношение чистого долга к EBITDA по итогам 2018 года снизилось до отметки 0,8 по сравнению с 1,4 по итогам 2017 года.

«Газпром» находится на пике инвестиционного цикла. И несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок превзошел уровень 2017 года, составив 488 млрд руб.

Инвестиционная программа «Газпрома» в 2018 году была нацелена на развитие стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих позиций компании. Ввод в эксплуатацию проектов «Северный поток — 2», «Турецкий поток», «Сила Сибири» уже в ближайшее время обеспечит рост операционного денежного потока.

Источник: Сайт ООО «Газпром проектирование», июнь 2019 года