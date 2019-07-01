Шаровые краны МАРШАЛ успешно прошли сертификацию СДС ГАЗСЕРТ

Луганский завод трубопроводной арматуры «МАРШАЛ» сообщает о получении сертификата системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ на краны шаровые цельносварные, разборные и литые 11с67п ТМ МАРШАЛ DN 15-700 PN 16-160 кгс/см кв. Изделия успешно прошли испытания и подтвердили свое соответствие требованиям ГОСТ;

ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности;

ГОСТ 21345-2005 Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия;

ГОСТ Р 56001-2014 Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия;

ТУ У 04671406-003-1999 Краны шаровые. Тип: 11с67п (для поставок на экспорт).

В соответствии со схемой сертификации 4с был выдан сертификат соответствия Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ № ЮАЧ0.UA.1401.H00394. Срок действия с 26.06.2019 по 25.06.2022.

Система добровольной сертификации ГАЗСЕРТ создана ОАО «Газпром газораспределение» 13 декабря 2010 с целью предоставления возможности поставщикам проверить свою продукцию на соответствие требованиям газораспределительного холдинга. На сегодняшний день, наличие сертификатов СДС ГАЗСЕРТ является существенным требованием ГРО по отношению к производителям оборудования. Система ГАЗСЕРТ опирается в первую очередь на систему стандартизации ОАО «Газпром газораспределение». Стандарты компании являются нормативной базой, на которой формируются технические требования Системы ГАЗСЕРТ. Объективность и достоверность добровольной сертификации в Системе ГАЗСЕРТ обеспечивается независимостью и компетентностью органов по сертификации, испытательных лабораторий и экспертов.

Источник: ООО «Арматура М», официальный дистрибьютор ЛЗТА «Маршал», 28 июня 2019 г.