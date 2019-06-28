Наука в ТПА. ИркутскНИИхиммаш. Перечень научных исследований, испытаний и расчетов

Теоретические и прикладные исследования в области прочности:

· определение напряженно-деформированного состояния элементов сосудов, аппаратов, трубопроводов при силовых и температурных воздействиях (Р до 320 МПа, Т от минус 70 оС и свыше 450 оС );

· расчеты температурных полей с учетом теплообмена с внешней и внутренней средой;

· расчеты сосудов и аппаратов при малоцикловом и циклическом нагружении и в условиях ползучести;

· расчетно-теоретические исследования по продлению ресурса сосудов, аппаратов, трубопроводов и других технических устройств.

Прикладные исследования в области металловедения:

· коррозионной стойкости и скорости коррозии материалов в водороде, сероводородных, азотоводородоаммиачных и других средах при Р до 50 МПа и Т до 550 оС;

· влияния коррозионных процессов (наводороживание, азотирование и т.п.) на несущую способность аппаратов при температурах от минус 20 ºС до плюс 550 оС;

· ударной вязкости сталей и сварных соединений при температурах от минус 70 оС до плюс 600 оС на образцах с различными типами надрезов и определение их критических температур хрупкости для расчетов конструкций на сопротивление хрупкому разрушению;

· структуры и механических свойств материала оборудования, выработавшего установленный ресурс работы;

· коэрцитивной силы конструкционных сталей при деформации и разрушении (одноосное растяжение и сжатие);

· химического состава конструкционных сталей и цветных сплавов;

· магнитных свойств различных конструкционных сталей при деформации и разрушении.

Исследования и испытания прокладок уплотнительных ТРГ, материалов графитовых листовых и прокладок на металлическом основании для рекомендаций к применению на опасных производственных объектах:

· испытания на прочность при сжатии;

· испытания на прочность при растяжении;

· определение сжимаемости и восстанавливаемости;

· испытания в водороде при температуре до 1200 °С;

· испытания на герметичность при температуре до 1200 °С;

· испытания на высокое давления.

Разработка методик расчета для конструирования нестандартного оборудования.

Виброисследования технологического оборудования:

· разработка методик оценки ресурса безопасной эксплуатации насосно-компрессорного оборудования и трубопроводов, подверженных вибрации;

· расчеты динамических характеристик трубопроводных систем;

· разработка программного обеспечения прочностных расчетов.

Пресс-релиз АО «ИркутскНИИхиммаш», 26 июня 2019 года