По итогам работы в первом квартале 2019 года ПАО Газпром резко сокращает инвестиционную программу в этом году на 47 млрд рублей

21 июня 2019 года «Газпром» пересмотрел инвестиционную программу на 2019 год, сократив ее на 47 млрд руб. по сравнению с планом, сообщил на пресс-конференции в Петербурге заместитель предправления компании Фамил Садыгов, курирующий финансы, который был назначен на этот пост в начале апреля. В этом году финансирование инвестпрограммы снизилось на 47 млрд руб. от плановых показателей», — сказал он. В конце 2018 года совет директоров «Газпрома» одобрил инвестиционную программу («общий объем освоения инвестиций») на 2019 год на уровне 1,325 трлн руб. За счет каких именно проектов снижаются расходы, топ-менеджер не уточнил. Как пояснили РБК в «Газпроме», речь идет об актуализации плана финансирования инвестпрограммы по итогам работы в первом квартале. Окончательное решение о корректировке инвестпрограммы будет приниматься осенью по итогам работы в первом полугодии. Основные инвестиции пойдут на реализацию таких проектов, как развитие и модернизация газотранспортной системы (газопроводы «Бованенково-Ухта-2», «Грязовец-Славянская» и так далее), строительство газопровода в Китай «Сила Сибири», в Европу «Северный поток-2» и Турцию «Турецкий поток», а также реализацию второго пускового комплекса газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток», сообщала ранее пресс-служба компании. На капитальные вложения планировалось потратить 963 млрд руб. «Газпром» обычно не сокращает, а, наоборот, увеличивает инвестпрограмму. Так, в 2017 году изначально было запланировано потратить 911 млрд руб., а после пересмотра программа была увеличена до 1,129 трлн руб. Но в 2018 году было запланировано потратить 1,279 трлн руб., а за счет сокращения финансирования «Северного потока-2» расходы снизились до 1,26 трлн руб. «Газпром» придерживается политики оптимизации расходов, сказал Садыгов. По данным компании, экономический эффект от повышения операционной эффективности и сокращения расходов за 2018 год составил 247 млрд руб. За счет договоренностей с производителями основного технологического оборудования и материалов по оптимизации цен для «Газпрома» экономия составила 96 млрд руб. в прошлом году, говорится в презентации компании. Начиная с 2020 года, когда будут запущены ключевые стратегические проекты «Газпрома» («Северный проток-2» и «Сила Сибири»), ожидается снижение инвестиций, говорил в декабре 2018 года тогдашний зампред «Газпрома» Андрей Круглов. В 2020 году инвестпрограмма должна снизиться до 1,065 трлн руб., а в 2021 году составит 1,251 трлн руб., указывал он.

Источник: РБК, 21 июня 2019 года

