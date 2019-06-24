Новый вид арматуры: переходные задвижки «СТАЛЬ-ПОЛИЭТИЛЕН» для соединения полиэтиленовых и стальных труб

Отличительная особенность – применение разнородных патрубков под приварку: полиэтиленового – с одной стороны, и стального – с другой. В остальном новые задвижки аналогичны другим задвижкам 46 серии с литым стальным корпусом. В новых задвижках используется тот же принцип присоединения полиэтиленового патрубка к корпусу, что и в задвижках 36 серии (соответствует требованиям DVGW G5600). Переходная задвижка отлично подходит для применения в качестве ответвительной при врезке полиэтиленового трубопровода в основной стальной или при подключении внутридомового ввода из стали к наружной сети из полиэтилена. Задвижка доступна в двух исполнениях: базовом (с эпоксидным покрытием) и усиленном (с дополнительным полиуретановым покрытием снаружи для лучшей защиты от коррозии).

Источник: Пресс-центр компании Сантех-Сервис