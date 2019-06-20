ТПА: ДАЙДЖЕСТ БИРЖИ ТРУДА ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ В ИЮНЕ 2019 ГОДА

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА АРМАТУРЫ
За период 07.06-20.06.2019 работодателями по выборке трубопроводная арматура на сайте www.hh.ru предложено всего 29 вакансий. Это в 9 раз меньше по сравнению с прошлым периодом.
Компании приглашают специалистов на полный день, и в редких случаях на проектную или сменную работу. Большинство компаний не пользуются услугами агентств, размещая вакансии на сайтах - агрегаторах поиска работы.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Распределение вакансий по профессиональной специализации сложилось следующим образом:
Профобласть
· Продажи 16
· Производство 14
· Маркетинг 2
· Строительство 2
· Транспорт 2
· Инсталляция 2
· Добыча сырья 2
· Закупки 2
· Начало карьеры 2
· Топ-менеджмент 1
Количество требуемых специализаций за прошедший период составило 10 направлений и сократилось более чем на 60%. Первое место в рейтинге занимают специалисты по продажам. Сохраняется порядок расположения остальных специальностей. Компании выставляют запросы на топ-менеджеров и начинающих специалистов (начало карьеры). Абсолютное большинство специалистов требуются на полную занятость и полный рабочий день.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОПЫТУ РАБОТЫ
Опыт работы
· От 1 года до 3 лет 17
· От 3 до 6 лет 7
· Нет опыта 5
В компаниях, как и в прошлом периоде, требуются специалисты с небольшим, но достаточным опытом работы. Зрелых специалистов требуется примерно в 2,3 раза меньше. Продолжается весенне-летний рост количества вакансий для персонала без опыта. Запросы на специалистов с опытом более 6 лет отсутствуют, подтверждая общую тенденцию запросов на эту категорию за прошедшее время.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ЗАРПЛАТАМ
Распределение зарплат сложилось следующим образом
Зарплата
· от 55 000 руб. 14
· от 70 000 руб. 12
· от 85 000 руб. 8
· от 105 000 руб. 3
· от 120.000 руб 2
Изменения в соотношении в уровне зарплат по сравнению с прошлым периодом не произошло. Как и ранее, максимальное количество предложений приходится на уровень от 55.000 руб (статистики по более низким уровням сайт не предоставил). По сравнению с прошлым периодом предложение по зарплатам выросло, что говорит о возможной потребности в более опытных специалистах. Тело общего объема
зарплат также подросло, и в настоящее время находится в районе 70-80.000 руб. Предложение в области максимальных зарплат упало и начинается от 120.000 руб., (в прошлом периоде - 140.000 руб.).
Традиционно зарплату в вакансиях указывают менее 60% работодателей.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОТРАСЛИ КОМПАНИИ
Отрасль компании
· Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 9
· Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 7
· Металлургия, металлообработка 5
· Услуги для бизнеса 5
· Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 2
· Автомобильный бизнес 2
· Информационные технологии, системная интеграция, интернет 1
· Образовательные учреждения 1
· Энергетика 1
· Нефть и газ 1
По сравнению с прошлым периодом тенденции распределения вакансий сохраняются. На первом месте идут запросы на специалистов в области промышленного оборудования, за ними последовали вакансии на специалистов по промышленной автоматизации и ИТ. Специалисты по металлургии переместились на 3-е место. Наибольший рост вакансий произошел в сфере услуг для бизнеса, занявших 4-е место по объему предложений. Обслуживающие отрасли, образование и отрасли, эксплуатирующие арматуру, показали низкие значения, всего по 1-2 вакансии.
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ
· Россия
· Москва 8
· Санкт-Петербург 4
· Московская область 4
· Свердловская область 2
· Пермский край 2
· Пензенская область 2
· Кемеровская область 1
· Челябинская область 1
· Ростовская область 1
· Самарская область 1
· Белгородская область 1
· Республика Коми 1
· Республика Карелия 1
Вакансии были заявлены в 13 регионах, что в 3 раза меньше по сравнению с прошлым периодам. Максимальное количество вакансий традиционно заявляется в Москве. Лидировавшая Владимирская обл. закрыла все вакансии. На второе место по вакансиям традиционно вышел Санкт-Петербург. Промышленные "арматурные" регионы, такие как Пензенская область, Татарстан и др. имеют низкую активность по предложению вакансий и сравнялись с другими регионами.
Источник: Школа ТПА и ООО «МЦ ТПА»