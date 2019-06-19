Зашифрованная арматура. Что такое "децимальные номера" в судовой арматуре и как определить держателя калек чертежей на закупаемую арматуру?

На рынке судовой арматуры сложилась ситуация, когда функционально аналогичные изделия выпускаются под разными децимальными номерами. Редакция Mil.Press FlotProm разобралась в истории с поставкой арматуры под кодом ИЮКЛ для крейсера "Аврора", когда изделия закупили не у предприятия - держателя документации. Значительным объемом документации на арматуру для военного кораблестроения сегодня обладает конструкторское бюро "Армас" (входит в ЦТСС). "Отрасль в ее нынешнем виде сформировалась в 2001 году. Тогда Российское агентство по судостроению, ныне упраздненное, своим постановлением определило в качестве держателя подлинников конструкторской документации "Армас". Речь идет, например, об арматуре под децимальными номерами ИТШЛ. Однако существуют изделия, созданные в конструкторских бюро отдельных предприятий. К такой продукции относится арматура с кодом ИЮКЛ. В НИИ "Лот" в ответ на редакционный запрос Mil.Press FlotProm о владельцах документации сообщили, что такую информацию предоставляют только по требованию конкретных предприятий. В свою очередь завод "Армалит" предоставил ответ, в котором со ссылкой на письма КГНЦ и НИИ "Лот" подтвердил свои права на документацию судовой трубопроводной арматуры под кодом ИЮКЛ.

"Документация на продукцию под кодом ИЮКЛ является собственностью АО "Армалит". Некоторая часть документации была передана ПАО "Аскольд". Никаким другим предприятиям документация на изделия под кодом ИЮКЛ не передавалась", - говорится в ответе за подписью коммерческого директора предприятия Евгения Коптяева. Корреспондент Mil.Press FlotProm нашел пример поставки арматуры с кодом ИЮКЛ от другой компании. 29 апреля 2016 года специальная производственно-техническая база "Звездочка" разместила закупку фильтра забортной воды под децимальным номером ИЮКЛ.061144.005. Единственным поставщиком указано ООО "ПК БДМ". По данным информационно-аналитического сервиса "Коммерсантъ Картотека", ООО "ПК БДМ" — это микропредприятие с уставным капиталом в 10 000 рублей. Помимо поставки фильтра забортной воды компания выполнила заказ для 13 судоремонтного завода Черноморского флота на поставку ЗИПа для сепаратора топлива Alfa Laval Р-626. Генеральный директор "ПК БДМ" Николай Спириденко прокомментировал корреспонденту Mil.Press FlotProm эту поставку: "Сами мы эти изделия не производим, берем у сторонних поставщиков. Сейчас точно не скажу, чьего производства был фильтр. Может быть, "Армалит", может быть, "Тритмэнт". Отечественная судовая арматура — это вообще не наш профиль. Наш профиль — это импортные запчасти на корабли, в основном польской постройки. В 2016 году была разовая поставка в связи со срочностью заказа". Информация подтверждается документами закупки: "заказчику необходимо выполнить срочные работы по подготовке "0" этапа для крейсера I-го ранга "Аврора".

Компания "Тритмэнт", упомянутая Николаем Спириденко, действительно поставляет фильтры забортной воды. В каталоге представлен и такой фильтр, какой заказывала СПТБ "Звездочка". В разделе "№ чертежа" указано сразу три децимальных номера: "427-03.109-2, ИТШЛ.061144.004-01, ИЮКЛ.061144.005". В каталоге "Тритмэнта" находятся и другие изделия, в описании которых содержится децимальный номер с кодом ИЮКЛ. Заместитель коммерческого директора компании

"Тритмэнт" Николай Роц рассказал корреспонденту Mil.Press FlotProm, что в компании производят судовую арматуру по своим чертежам, а чертежи "Армалита" даны как аналоги. "Мы производим изделия по цифровым чертежам. Далее указаны аналоги. Кто-то другой производит под своим чертежом, у него свой номер, но это такое же изделие. Здесь нет никакого криминала. Разрабатываем изделие, присваиваем ему номер, на корпусе ставим такой же, указываем на сайте и в каталоге и дополнительно пишем аналоги ИТШЛ, ИЮКЛ, хотя второй, конечно, реже", - озвучил свою позицию Николай Роц.

В технических заданиях 13 государственных закупок, в которых победителем стала компания "Тритмэнт", указаны детали либо с цифровым чертежом, либо с чертежами под кодом ИТШЛ и ИЮКЛ и цифровым чертежом-аналогом. Коммерческий директор по судовому оборудованию завода "Армалит" Евгений Коптяев подверг сомнению логичность такого решения представителей компании-конкурента: "В каталогах компании нигде не указано, что это аналог или старый чертеж. Даже если и так, непонятно, зачем они указывают наши номера. Это не совсем логично. Все равно, что мы бы на сайте указали номера арматуры конкурирующей компании".

Источник: Mil.Press FlotProm, 18 июня 2019 года