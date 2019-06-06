ИТОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ БИРЖИ ТРУДА В ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ ЗА МАЙ 2019 ГОДА

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА АРМАТУРЫ

За месяц работодателями на www.hh.ru по выборке "трубопроводная арматура" предложено 330 вакансий. Отмечается постоянный рост вакансий нарастающим итогом. Так, по сравнению с прошлой неделей количество вакансий выросло на 23%. При этом за истекшую неделю было предложено 186 новых вакансий. В целом ежемесячно в наличии по отрасли было примерно 200 вакансий. Понедельный темп обновления вакансий составлял 105 вакансий в неделю. Количество выставляемых вакансий еженедельно увеличивалось и в целом за месяц увеличение составило 67%.

Наиболее интересные изменения произошли в распределении вакансий в профессиональной области.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Распределение вакансий по профессиональной специализации сложилось следующим образом:

Табл. Распределение вакансий по профессиональной деятельности за май 2019

Профобласть Профобласть Профобласть Профобласть 06.05. 05.24. 05.17. 05. 05. Продажи Продажи Продажи Продажи 144 114 64 54 Производство Производство Производство Производство 123 102 41 33 Рабочий персонал Рабочий персонал Рабочий персонал Рабочий персонал 65 53 18 23 Строительство Строительство Строительство Строительство 40 38 16 12 Закупки Закупки Закупки Закупки 24 17 9 8 Транспорт Транспорт Добыча сырья Начало карьеры 16 10 6 4 Добыча сырья Маркетинг Транспорт Бухгалтерия 13 7 5 3 Бухгалтерия Добыча сырья Маркетинг Топ-менеджмент 8 7 4 3 Маркетинг Бухгалтерия Начало карьеры Транспорт 7 6 4 3 Начало карьеры IT, телеком IT, телеком Инсталляция 7 5 2 3 Топ-менеджмент Топ-менеджмент Бухгалтерия IT, телеком 6 5 2 2 Админ. персонал Начало карьеры Безопасность Админ. персонал 4 5 1 2 IT, телеком Админ. Персонал - Добыча сырья 3 3 2 Банки Банки - Банки 3 3 1 Инсталляция Инсталляция - Авто 2 3 1 Управление персоналом Управление персоналом - Юриспруденция 1 1 1

Количество требуемых специализаций за прошедший период составило 16 направлений. За истекший период устойчиво рос спрос на специалистов по продажам и к концу месяца составил практически половину всех открытых вакансий. Порядок расположения специальностей за месяц среди наиболее востребованных остается постоянным и по количеству запросов расположился в последовательности:

- продажи

- производство

- рабочий персонал

- строительство

- закупки

Вспомогательные, обслуживающие и административные должности в вакансиях меняются в количественном отношении в произвольном порядке. Абсолютное большинство специалистов требуются на полную занятость и полный рабочий день. Возможности перехода на более экономичные методы работы, такие как проектная, вахтовая, удаленная, использование стажеров компаниями не используются (количество подобных вакансий мало).

Компаниям требуются специалисты с небольшим, но достаточным опытом работы (1-3 года). Зрелых специалистов (3-6 лет) и специалистов с опытом более 6 лет компаниям в большом объеме не требуется, что говорит о выращивании кадров своими силами и о, в основном, сложившихся коллективах, наличии ядра ветеранов.

Изменений в распределении зарплат не выявлено. За месяц максимальное количество предложений приходится на уровень от 40.000 мес., и далее с уменьшением в 1,5-1,7 раза на диапазон 65000 и 90.000 руб. Все эти вакансии включают также и бонусную часть. Вакансии с зарплатой свыше 140.000 руб связаны в основном с бонусами.

Новые актуальные вакансии за неделю Вы можете посмотреть на сайте www.valverus.info

ИСТОЧНИК: МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ТПА, ИЮНЬ 2019 ГОДА