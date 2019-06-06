ИТОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ БИРЖИ ТРУДА В ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ ЗА МАЙ 2019 ГОДА

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА АРМАТУРЫ
За месяц работодателями на www.hh.ru по выборке "трубопроводная арматура" предложено 330 вакансий. Отмечается постоянный рост вакансий нарастающим итогом. Так, по сравнению с прошлой неделей количество вакансий выросло на 23%. При этом за истекшую неделю было предложено 186 новых вакансий. В целом ежемесячно в наличии по отрасли было примерно 200 вакансий. Понедельный темп обновления вакансий составлял 105 вакансий в неделю. Количество выставляемых вакансий еженедельно увеличивалось и в целом за месяц увеличение составило 67%.
Наиболее интересные изменения произошли в распределении вакансий в профессиональной области.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Распределение вакансий по профессиональной специализации сложилось следующим образом:
Табл. Распределение вакансий по профессиональной деятельности за май 2019
|Профобласть
|Профобласть
|Профобласть
|Профобласть
|06.05.
|05.24.
|05.17.
|05. 05.
|Продажи
|Продажи
|Продажи
|Продажи
|144
|114
|64
|54
|Производство
|Производство
|Производство
|Производство
|123
|102
|41
|33
|Рабочий персонал
|Рабочий персонал
|Рабочий персонал
|Рабочий персонал
|65
|53
|18
|23
|Строительство
|Строительство
|Строительство
|Строительство
|40
|38
|16
|12
|Закупки
|Закупки
|Закупки
|Закупки
|24
|17
|9
|8
|Транспорт
|Транспорт
|Добыча сырья
|Начало карьеры
|16
|10
|6
|4
|Добыча сырья
|Маркетинг
|Транспорт
|Бухгалтерия
|13
|7
|5
|3
|Бухгалтерия
|Добыча сырья
|Маркетинг
|Топ-менеджмент
|8
|7
|4
|3
|Маркетинг
|Бухгалтерия
|Начало карьеры
|Транспорт
|7
|6
|4
|3
|Начало карьеры
|IT, телеком
|IT, телеком
|Инсталляция
|7
|5
|2
|3
|Топ-менеджмент
|Топ-менеджмент
|Бухгалтерия
|IT, телеком
|6
|5
|2
|2
|Админ. персонал
|Начало карьеры
|Безопасность
|Админ. персонал
|4
|5
|1
|2
|IT, телеком
|Админ. Персонал
|-
|Добыча сырья
|3
|3
|2
|Банки
|Банки
|-
|Банки
|3
|3
|1
|Инсталляция
|Инсталляция
|-
|Авто
|2
|3
|1
|Управление персоналом
|Управление персоналом
|-
|Юриспруденция
|1
|1
|1
- продажи
- производство
- рабочий персонал
- строительство
- закупки
Вспомогательные, обслуживающие и административные должности в вакансиях меняются в количественном отношении в произвольном порядке. Абсолютное большинство специалистов требуются на полную занятость и полный рабочий день. Возможности перехода на более экономичные методы работы, такие как проектная, вахтовая, удаленная, использование стажеров компаниями не используются (количество подобных вакансий мало).
Компаниям требуются специалисты с небольшим, но достаточным опытом работы (1-3 года). Зрелых специалистов (3-6 лет) и специалистов с опытом более 6 лет компаниям в большом объеме не требуется, что говорит о выращивании кадров своими силами и о, в основном, сложившихся коллективах, наличии ядра ветеранов.
Изменений в распределении зарплат не выявлено. За месяц максимальное количество предложений приходится на уровень от 40.000 мес., и далее с уменьшением в 1,5-1,7 раза на диапазон 65000 и 90.000 руб. Все эти вакансии включают также и бонусную часть. Вакансии с зарплатой свыше 140.000 руб связаны в основном с бонусами.
Новые актуальные вакансии за неделю Вы можете посмотреть на сайте www.valverus.info
ИСТОЧНИК: МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ТПА, ИЮНЬ 2019 ГОДА