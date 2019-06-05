Новый видеопроект компании Mil.Press о разработке дискового поворотного затвора в роботизированном цехе арматурного завода АО «Армалит»

Производство одного из самых современных типов арматуры — дисковых затворов — требует оборудования с микронной точностью и сотрудников, профессиональные компетенции которых объединяют в себе сразу несколько специализаций. Mil.Press продолжает спецпроект, в котором рассказывает об этапах изготовления дисковых затворов. На этот раз съемочная группа издания посетила 42-й цех машиностроительного завода "Армалит" – самый роботизированный и инновационный на предприятии. В мае он отметил первый "день рождения" – год с момента официального открытия.

Дисковый затвор – один из самых универсальных видов арматуры, который нашел применение и в атомной отрасли, и в судостроении, и в нефтегазовой сфере. Заказы на этот тип арматуры — это, как правило, крупные серии. Именно в расчете на производство больших объемов запускался в работу 42-й цех "Армалита". Этот цех смело можно назвать заводом внутри завода. Прежде всего благодаря возможности изготовления продукции под одной крышей, независимо от других производственных участков предприятия. Цех много работает со специальными металлами, например, хладостойкой сталью, бронзой, титаном. Даже такие, казалось бы, простые детали насыщения, как болты и гайки, приходится изготавливать самостоятельно – на рынке нет продукции подходящего качества. Все дисковые затворы, которые производятся в стенах 42-цеха, спроектированы собственным конструкторским бюро "Армалита".

Полное видео дано на портале ФЛОТПРОМ от 4 июня 2019 года.

Источник: портал ФЛОТПРОМ 4 июня 2019 года