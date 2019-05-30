В Гусь-Хрустальном воздвигли храм во имя святителя Николая Чудотворца на средства учредителей арматурного завода «Гусар»

Ровно год назад 22 мая 2018 года в Гусь-Хрустальном освятили новый храм во имя святителя Николая Чудотворца. Храм воздвигнут на средства учредителей завода «Гусар» и их семей, а также на пожертвования рабочих предприятия и прихожан. Главным меценатом строительства новой церкви, которую некоторые уже называют «архитектурным шедевром», стал генеральный директор "Гусара", депутат Законодательного Собрания Владимирской области Александр Берёзкин. Идея строительства принадлежит супруге А.А. Березкина Галине Николаевне Берёзкиной. Храм во имя святителя Николая Чудотворца был заложен 25 июля 2016 года. Место для церкви выбрали на окраине Гусь-Хрустального - на улице Транспортной, вблизи новых корпусов завода «Гусар». Храм, который сможет вместить около 500 верующих, возвели менее чем за 2 года. Расписывали внутренние стены церкви иконописцы из Муромской епархии. Новый храмовый комплекс в Гусь-Хрустальном, кроме Никольской церкви, включает здание воскресной школы и хозяйственный блок. Главная святыня церкви, выставленная для всеобщего поклонения, - частица мощей святителя Николая Чудотворца.

Источник: сайт Владимирской епархии РПЦ