РЫНОК ТРУДА В ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ. СВОДКА НА 27 МАЯ 2019 ГОДА

В мае на понедельник 27-го числа работодателями по выборке трубопроводная арматура предложено 268 новых вакансий. Это примерно на 4% меньше по сравнению с прошлым периодом. Из предложенных вакансий за прошедшую неделю подтверждено или вновь заявлено 126 вакансий. Темп обновлений вакансий составляет примерно 30 вакансий в день.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
· Продажи 114
· Производство 102
· Рабочий персонал 53
· Строительство 38
· Закупки17
· Транспорт 10
· Маркетинг 7
· Добыча сырья 7
· Бухгалтерия 6
· IT, телеком 5
· Топ-менеджмент 5
· Начало карьеры 5
· Админ. персонал 3
· Банки 3
· Инсталляция 3
· Управление персоналом 1
Количество требуемых специализаций за прошедший период составило 16 направлений. За истекший период высок спрос на специалистов по продажам. Сохраняется порядок расположения остальных специальностей. Вырос запрос на топ-менеджеров, административный персонал и начинающих специалистов (начало карьеры). Абсолютное большинство специалистов требуются на полную занятость и полный рабочий день.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОПЫТУ РАБОТЫ
· От 1 года до 3 лет 163
· От 3 до 6 лет 72
· Нет опыта 30
· Более 6 лет 3
В компаниях, как и в прошлом периоде, требуются специалисты с небольшим, но достаточным опытом работы. Зрелых специалистов требуется примерно в 2 раза меньше. Продолжается весенний рост количества вакансий для персонала без опыта. Опыт на специалистов с опытом более 6 лет работы составляет менее 2%, что во многом говорит о сложившихся коллективах в компаниях, и наличии кадрового ядра ветеранов.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ЗАРПЛАТАМ
· от 40 000 руб. 118
· от 65 000 руб. 76
· от 90 000 руб. 44
· от 115 000 руб. 20
· от 140 000 руб. 10
Изменения в соотношении в уровне зарплат по сравнению с прошлым периодом не произошло. Как и ранее максимальное количество предложений приходится на уровень от 40.000 руб. и далее с резким уменьшением в 1,5-1,7 раза предложения в диапазоне до 65.000 руб и 90.000 руб. Некоторый рост количества вакансий с зарплатой более 140.000 руб., очевидно, связан с некоторыми изменениями в форматах начисления бонусов. (Прим. не учтены зарплаты ниже 40.000 руб.).
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОТРАСЛИ КОМПАНИИ
· Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 85
· Металлургия, металлообработка 57
· Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 27
· Товары народного потребления (непищевые) 17
· Услуги для бизнеса 17
· Розничная торговля 14
· Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 14
· Нефть и газ 13
· СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 9
· Информационные технологии, системная интеграция, интернет 8
· Энергетика 5
· ЖКХ 3
· Химическое производство, удобрения 2
· Перевозки, логистика, склад, ВЭД 2
· Автомобильный бизнес 2
· Государственные организации 1
· Образовательные учреждения 1
· Добывающая отрасль 1
· Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 1
По сравнению с апрелем тенденции распределения вакансий сохраняются. На первом месте идут запросы на специалистов в области промышленного оборудования (наибольший прирост), однако, за ними последовали вакансии на специалистов производства в области металлургии и металлообработки, что превысило потребность в специалистах по промышленной автоматизации и ИТ, занимавших это место раньше. Наибольший рост вакансий произошел в сфере информационных технологий, СМИ и интернет, очевидно, в связи с ростом внедрения управления базами данных, СЕО и применения современных интернет технологий в маркетинге. Появляются новые вакансии в таких сферах как образование.
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ
· Россия
· Москва 44
· Владимирская область 23
· Санкт-Петербург 22
· Челябинская область 18
· Московская область 17
· Республика Татарстан 14
· Самарская область 12
· Саратовская область 12
· Пензенская область 10
· Свердловская область 9
· Пермский край 9
· Республика Башкортостан 8
· Новгородская область 8
· Новосибирская область 6
· Краснодарский край 6
· Красноярский край 5
· Ростовская область 5
· Ленинградская область 5
· Кемеровская область4
· Тюменская область 3
· Ярославская область 3
· Республика Бурятия 2
· Республика Крым 2
· Оренбургская область 2
· Удмуртская Республика 2
· Нижегородская область 2
· Воронежская область 2
· Приморский край 1
· Хабаровский край 1
· Иркутская область 1
· Республика Хакасия 1
· Алтайский край 1
· Омская область 1
· Томская область 1
· Курганская область 1
· Ханты-Мансийский АО - Югра 1
· Чувашская Республика 1
· Белгородская область 1
· Тульская область 1
· Республика Коми 1
Вакансии были заявлены в 40 регионах. Максимальное количество вакансий традиционно заявляется в Москве. Владимирская обл. опередила по вакансиям Санкт-Петербург, что может быть связано с продолжением закрытия вакансий на известных арматурных заводах (Гусар). Промышленные "арматурные" регионы, такие как Челябинская, Саратовская, Пензенская области и Татарстан показывают наличие достаточного числа вакансий. Остальные регионы не показали существенных изменений в вакансионных предложениях.
Новые актуальные вакансии за неделю Вы можете посмотреть на сайте www.valverus.info
Источник: Маркетинговый центр ТПА