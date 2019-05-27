РЫНОК ТРУДА В ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ. СВОДКА НА 27 МАЯ 2019 ГОДА

В мае на понедельник 27-го числа работодателями по выборке трубопроводная арматура предложено 268 новых вакансий. Это примерно на 4% меньше по сравнению с прошлым периодом. Из предложенных вакансий за прошедшую неделю подтверждено или вновь заявлено 126 вакансий. Темп обновлений вакансий составляет примерно 30 вакансий в день.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

· Продажи 114

· Производство 102

· Рабочий персонал 53

· Строительство 38

· Закупки17

· Транспорт 10

· Маркетинг 7

· Добыча сырья 7

· Бухгалтерия 6

· IT, телеком 5

· Топ-менеджмент 5

· Начало карьеры 5

· Админ. персонал 3

· Банки 3

· Инсталляция 3

· Управление персоналом 1

Количество требуемых специализаций за прошедший период составило 16 направлений. За истекший период высок спрос на специалистов по продажам. Сохраняется порядок расположения остальных специальностей. Вырос запрос на топ-менеджеров, административный персонал и начинающих специалистов (начало карьеры). Абсолютное большинство специалистов требуются на полную занятость и полный рабочий день.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОПЫТУ РАБОТЫ

· От 1 года до 3 лет 163

· От 3 до 6 лет 72

· Нет опыта 30

· Более 6 лет 3

В компаниях, как и в прошлом периоде, требуются специалисты с небольшим, но достаточным опытом работы. Зрелых специалистов требуется примерно в 2 раза меньше. Продолжается весенний рост количества вакансий для персонала без опыта. Опыт на специалистов с опытом более 6 лет работы составляет менее 2%, что во многом говорит о сложившихся коллективах в компаниях, и наличии кадрового ядра ветеранов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ЗАРПЛАТАМ

· от 40 000 руб. 118

· от 65 000 руб. 76

· от 90 000 руб. 44

· от 115 000 руб. 20

· от 140 000 руб. 10

Изменения в соотношении в уровне зарплат по сравнению с прошлым периодом не произошло. Как и ранее максимальное количество предложений приходится на уровень от 40.000 руб. и далее с резким уменьшением в 1,5-1,7 раза предложения в диапазоне до 65.000 руб и 90.000 руб. Некоторый рост количества вакансий с зарплатой более 140.000 руб., очевидно, связан с некоторыми изменениями в форматах начисления бонусов. (Прим. не учтены зарплаты ниже 40.000 руб.).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОТРАСЛИ КОМПАНИИ

· Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие 85

· Металлургия, металлообработка 57

· Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника 27

· Товары народного потребления (непищевые) 17

· Услуги для бизнеса 17

· Розничная торговля 14

· Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 14

· Нефть и газ 13

· СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 9

· Информационные технологии, системная интеграция, интернет 8

· Энергетика 5

· ЖКХ 3

· Химическое производство, удобрения 2

· Перевозки, логистика, склад, ВЭД 2

· Автомобильный бизнес 2

· Государственные организации 1

· Образовательные учреждения 1

· Добывающая отрасль 1

· Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг 1

По сравнению с апрелем тенденции распределения вакансий сохраняются. На первом месте идут запросы на специалистов в области промышленного оборудования (наибольший прирост), однако, за ними последовали вакансии на специалистов производства в области металлургии и металлообработки, что превысило потребность в специалистах по промышленной автоматизации и ИТ, занимавших это место раньше. Наибольший рост вакансий произошел в сфере информационных технологий, СМИ и интернет, очевидно, в связи с ростом внедрения управления базами данных, СЕО и применения современных интернет технологий в маркетинге. Появляются новые вакансии в таких сферах как образование.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ

· Россия

· Москва 44

· Владимирская область 23

· Санкт-Петербург 22

· Челябинская область 18

· Московская область 17

· Республика Татарстан 14

· Самарская область 12

· Саратовская область 12

· Пензенская область 10

· Свердловская область 9

· Пермский край 9

· Республика Башкортостан 8

· Новгородская область 8

· Новосибирская область 6

· Краснодарский край 6

· Красноярский край 5

· Ростовская область 5

· Ленинградская область 5

· Кемеровская область4

· Тюменская область 3

· Ярославская область 3

· Республика Бурятия 2

· Республика Крым 2

· Оренбургская область 2

· Удмуртская Республика 2

· Нижегородская область 2

· Воронежская область 2

· Приморский край 1

· Хабаровский край 1

· Иркутская область 1

· Республика Хакасия 1

· Алтайский край 1

· Омская область 1

· Томская область 1

· Курганская область 1

· Ханты-Мансийский АО - Югра 1

· Чувашская Республика 1

· Белгородская область 1

· Тульская область 1

· Республика Коми 1

Вакансии были заявлены в 40 регионах. Максимальное количество вакансий традиционно заявляется в Москве. Владимирская обл. опередила по вакансиям Санкт-Петербург, что может быть связано с продолжением закрытия вакансий на известных арматурных заводах (Гусар). Промышленные "арматурные" регионы, такие как Челябинская, Саратовская, Пензенская области и Татарстан показывают наличие достаточного числа вакансий. Остальные регионы не показали существенных изменений в вакансионных предложениях.

Новые актуальные вакансии за неделю Вы можете посмотреть на сайте www.valverus.info

Источник: Маркетинговый центр ТПА