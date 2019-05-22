Арматурный завод «Армалит» приобретает испытательные стенды: потребность в расширении испытательной базы возникла по причине резкого роста производства шаровой арматуры в 2019 году

Машиностроительный завод «Армалит» приобрел новый стенд отечественного производства для пневматических и гидравлических испытаний. Оборудование необходимо для проверки кранов шаровых — одного из наиболее востребованных типов судовой трубопроводной арматуры, выпускаемых предприятием. До появления нового оборудования, шаровые краны зачастую ожидали своей «очереди» на проверку, так как испытывались на общих стендах без специализации. Кроме того, каждый раз требовалось время на перенастройку оборудования, что сказывалось на сроках производства. В ближайшей перспективе этот этап мог стать «узким местом», так как количество заказов на краны шаровые постоянно растет. «В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем заказов увеличился в 1,5 раза. В этом году тенденция роста производства ШК сохраняется.

Подготовлено Татьяной Ждановой, специалистом по связям с общественностью

АО «Армалит», Санкт-Петербург, май 2019 года (в сокращении)