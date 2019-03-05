ТПА резюме код 20190302-02

Предварительная информация
Вакансия, на которую Вы претендуете
Директор, технический директор, руководитель отдела продаж, директор учебного центра, директор по развитию, старший менеджер, руководитель направления, инженер по продажам по трубопроводной арматуре и пневмоавтоматике
Данные соискателя
Семейное положение, дети: женат, двое детей
контактные данные (телефон; удобное время связи; e-mail): По запросу
Образование
Наименование учебного заведения, город: ЛТИХП, Санкт-Петербург,
Год окончания, форма обучения: 1985, очная, инженер, 1991 - к.т.н., 2013 - МБА
Квалификация,Специальность: Инженер механик по компрессорным машинам и установкам, к.т.н., МБА.
Опыт работы (для нас важны последние 3 места работы)
Период работы Название организации Должность и обязанности (коротко) Причина увольнения
2013-2019 КЦ Промконсалт, ВШТЭ Директор по развитию Смена работы
2006-2013 Метсо Автоматизация Руководитель направления Смена работы
Дополнительные сведения
Наличие прав на а/м, стаж вождения: -
Иностранные языки (язык, уровень владения): Английский разговорный
Компьютерные программы,которыми вы владеете: Office, visio, pp