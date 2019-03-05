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ТПА резюме код 20190302-02

05 марта, 2019 2

Предварительная информация

 

Вакансия, на которую Вы претендуете

Директор, технический директор, руководитель отдела продаж, директор учебного центра, директор по развитию, старший менеджер, руководитель направления, инженер по продажам по трубопроводной арматуре и пневмоавтоматике

Данные соискателя

 

Семейное положение, дети: женат, двое детей

контактные данные (телефон; удобное время связи; e-mail): По запросу

Образование

 

Наименование учебного заведения, город: ЛТИХП, Санкт-Петербург,

 

Год окончания, форма обучения: 1985, очная, инженер, 1991 - к.т.н., 2013 - МБА

 

Квалификация,Специальность: Инженер механик по компрессорным машинам и установкам, к.т.н., МБА.

Опыт работы (для нас важны последние 3 места работы)

Период работы Название организации Должность и обязанности (коротко) Причина увольнения

 

2013-2019 КЦ Промконсалт, ВШТЭ Директор по развитию Смена работы

2006-2013 Метсо Автоматизация Руководитель направления Смена работы

Дополнительные сведения

 

Наличие прав на а/м, стаж вождения: -

 

Иностранные языки (язык, уровень владения): Английский разговорный

 

Компьютерные программы,которыми вы владеете: Office, visio, pp

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