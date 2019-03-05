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ТПА резюме код 20190301-01

05 марта, 2019 8

Личные данные

* Дата рождения: 22 июня 1994г. (23 года)

* Семейное положение: не замужем

Контактная информация - по запросу

 

Цель

Соискание должности инженер АСУ, инженер по регулирующей арматуре, инженер поддержки продаж арматуры

Образование

* 2015 - 2017 – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).

Квалификация – магистр по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств». Диплом с отличием.

* 2011 - 2015 – Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров (СПбГТУРП).

Квалификация – бакалавр по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств». Диплом с отличием.

Опыт работы

* участие в проекте разработка и создание базы данных регулирующей арматуры.

* Январь 2016 — июнь 2017 КЦ ПРОМКОНСАЛТ ВШТЭ, СПб ГУПТД, Санкт-Петербург, www.promconsult.ru. Должность – инженер по базам данных. Обязанности: Создание баз данных, поиск информации, рассылка писем.

 

Знание иностранных языков

* Английский — базовые знания.

Личные качества

* Ответственная, целеустремленная, честная, коммуникабельная, занимаюсь волейболом и н/теннисом.

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