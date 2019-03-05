ТПА резюме код 20190301-01

Личные данные
* Дата рождения: 22 июня 1994г. (23 года)
* Семейное положение: не замужем
Контактная информация - по запросу
Цель
Соискание должности инженер АСУ, инженер по регулирующей арматуре, инженер поддержки продаж арматуры
Образование
* 2015 - 2017 – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД).
Квалификация – магистр по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств». Диплом с отличием.
* 2011 - 2015 – Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров (СПбГТУРП).
Квалификация – бакалавр по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств». Диплом с отличием.
Опыт работы
* участие в проекте разработка и создание базы данных регулирующей арматуры.
* Январь 2016 — июнь 2017 КЦ ПРОМКОНСАЛТ ВШТЭ, СПб ГУПТД, Санкт-Петербург, www.promconsult.ru. Должность – инженер по базам данных. Обязанности: Создание баз данных, поиск информации, рассылка писем.
Знание иностранных языков
* Английский — базовые знания.
Личные качества
* Ответственная, целеустремленная, честная, коммуникабельная, занимаюсь волейболом и н/теннисом.