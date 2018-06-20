УЧИТЕСЬ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, А НЕ ТОЛЬКО ИХ ОЗВУЧИВАТЬ

Интервью с Антоном Свистуновым, директором технического департамента ООО «ВАРК»

Источник – ТПА №3 (96) 2018

Антон, добрый день! Вам еще, если я не ошибаюсь, нет 35 лет, а за плечами – не только большой опыт работы в машиностроении и конструировании, но и защита кандидатской диссертации на тему «Методика моделирования квазиизотермического процесса в вихревых устройствах дросселирования давления газов». Это действительно впечатляет – в нашей отрасли, к сожалению, таких молодых и квалифицированных специалистов крайне мало. Расскажите подробнее о Вашем образовательном пути: в какой момент было решено двигаться в направлении технических наук, почему темой научных изысканий стали дросселирующие устройства газовых трубопроводов? В момент проведения исследований Вы уже работали в этой отрасли?

Добрый день! Не ошибаетесь, мне 32. С детства я воспитывался инженерами, закончившими Уфимский авиационный институт, с детства с техникой на «ты». По воле судьбы и счастливого случая попал на кафедру прикладной гидромеханики к своему научному руководителю Ахметову Юрию Мавлютовичу. До сегодняшнего дня считаю его своим истинным научным руководителем, он-то и привил мне тягу к изучению нового и малоизученного, тягу к желанию проверить на опыте теоретические знания, гипотезы, предположения. После нескольких лет работы с Юрием Мавлютовичем вокруг него образовался дружный коллектив молодых ученых (и я в том числе), которые пытливо и с интересом изучали вопросы новой техники. Тогда и зародился сильный интерес именно к практической составляющей технических наук. Богатая история исследований, научная и материальная база вкупе с доступностью большого объема редкой научной литературы послужили хорошим фундаментом для развития исследований в области газовых и гидравлических устройств. Отвечая на последний вопрос, могу сказать только, что ни я, ни молодые ученые, с которыми я работаю, не остановили исследований: меняются направления, глубина проработки, но сами исследования не прекращаются.

Сегодня Вы – директор технического департамента крупного завода. Как давно Вы пришли в «ВАРК», как строился Ваш профессиональный путь на предприятии?

В январе 2017 года. Профессиональный путь этот не легок, он начался с множества вопросов стратегического и оперативного характера – уже прошло больше года, но задач меньше не стало. По мере решения одних вопросов появляются другие – интересней, сложней, многогранней. Академическое образование не позволяет в полной мере ощутить глубину бедственности положения производства в России, поэтому набираемся опыта, набиваем шишки, учимся, учимся и еще раз учимся…

Сколько человек работает в Вашем подчинении, как в принципе построена работа технического департамента?

В моем подчинении работает порядка 30 человек, работа построена по принципу «Двигаться от простого к сложному». Сам департамент делится на две составляющие – это проектные группы, занимающиеся разработкой нового оборудования, и группы, которые занимаются сопровождением серийной продукции. Работа по-своему интересна и сложна во всех группах, но связь этих групп в единое целое позволяет усиливать их знания и опыт.

Удовлетворяют ли Вас те задачи, которые решаются сегодня на предприятии? Видите ли Вы перспективы личностного развития и Вашего роста как специалиста в отрасли арматуростроения в России?

Задачи, которые мы решаем ежедневно, практичны и имеют прямое отношение к применению. Однако есть задачи исследовательского плана, задачи, на решение которых требуется значительное количество времени, экспериментальных исследований и теоретической проработки. Перспектив личностного развития и роста как специалиста хватает в любой стране, не только в России, но, на мой взгляд, там, где есть трубопроводный транспорт, специалисту в области трубопроводной арматуры расти проще, быстрее. Эмпирические знания (опыт) – один из немаловажных аспектов любого познания, даже теоретического (университетского).

Напоследок традиционный вопрос: что бы Вы посоветовали молодым специалистам отрасли с высоты своего опыта? Чего в свое время не знали Вы и что реально могло бы пригодиться тем, кто только начинает свой научный и профессиональный путь?

Совет молодым специалистам только один: «Учитесь решать проблемы, а не только их озвучивать». Сегодня много кто может озвучить проблемы, а вот тех, кто сможет озвучить пути решения, найдутся единицы… Тех, кто может не просто озвучить проблемы, а решить их, днем с огнем не сыскать.

Интервью подготовлено Анной Поповой, редактором Молодежной редакции ТПА

Санкт-Петербург – Уфа, май 2018 года



