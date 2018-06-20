ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ

Дунаевский С. Н., Тарасьев Ю. И., Венедиктова Т. Н.

Источник – ТПА №3 (96) 2018

Аннотация

Этот материал написан на основе многолетней работы по созданию всей системы национальных и межгосударственных стандартов в области трубопроводной арматуры, сильфонов, применяемых в самых различных областях техники: энергетике (в том числе атомной), нефтяной, газовой и перерабатывающей промышленности, химии, криогенной технике и др.

• Помогает ли работе технических комитетов по стандартизации Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» (ФЗ № 162)?

• Почему технические условия и стандарты организации должны иметь рекомендательный характер?

• Зачем нужны изменения в ФЗ № 162 для работы технических комитетов по стандартизации?

Авторы (руководители ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны») надеялись, что с принятием Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» (ФЗ № 162) процессы планирования, разработки, принятия стандартов упростятся, но этого не произошло. Более того, внедрение в жизнь новой Федеральной государственной информационной системы (ФГИС), не вполне отработанной и совсем не простой, пока только осложняет деятельность по разработке стандартов. Оперативно получить консультацию затруднительно: телефоны создателей и операторов этой системы совершенно недоступны.

Было бы правильным организовать в регионах обучение, консультации и прочие мероприятия, что способствовало бы возрождению работ по стандартизации в самых различных областях техники.

Чтобы не быть сторонними наблюдателями, которые способны лишь критиковать, авторы предложили своей организации, АО «НПФ «ЦКБА», стать членом ТК 012 «Методология стандартизации» и, как полномочные представители, внесли конструктивные предложения по изменению ФЗ № 162, приняли участие в обсуждении программы разработки так называемых основополагающих стандартов, которым посвящена специальная статья в ФЗ № 162, сформулировали ряд предложений по корректировке ГОСТ 1.1, ГОСТ 1.2, ГОСТ 1.5 и др.

Понятие «основополагающие стандарты» в 162-ФЗ входит в противоречие с таким же понятием в ГОСТ 1.5 (подраздел 7.1). Эти предложения мы комментируем в настоящей статье. Трубопроводная арматура применяется широко, нашими смежными техническими комитетами являются ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность», ТК 114 «Кислородное и криогенное оборудование», ТК 364 «Сварка и родственные процессы» и др. Специалисты АО «НПФ «ЦКБА» как базовой организации ТК 259 общаются с руководителями этих ТК и знают, что проблемы, поставленные в этой статье, волнуют многих.

Бóльшая часть разрабатываемых стандартов учитывает требования международных стандартов, и утверждаются так называемые гармонизированные стандарты. Для разработки стандартов ИСО и МЭК действует Директива ИСО/МЭК (часть 1 «Процедуры, связанные с технической работой» и часть 2 «Правила, относящиеся к структуре и подготовке проектов международных стандартов»). Было бы полезно учесть ряд положений этих документов при корректировке основополагающих стандартов. Гармонизацию стандартизации нужно начинать с этого.

О СТАНДАРТАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Одной из новелл ФЗ № 162 стало упоминание о технических условиях (ТУ) как об одном из видов стандарта организации (СТО). В ст. 21 ФЗ № 162 четко сказано, что «порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения стандартов организаций и технических условий устанавливается организациями самостоятельно». Однако ряд членов ТК 012 считает, что национальный стандарт, устанавливающий требования к СТО и ТУ, должен быть основополагающим и являться обязательным по закону. Это напрямую противоречит ФЗ № 162, положениями которого также предусмотрена возможность проведения (в добровольном порядке!) экспертизы в соответствующем ТК. Это положение, возможно, и спорное, но оно есть в Законе! Постоянный автор журнала «Стандарты и качество» Е. П. Сорокин в № 3 журнала за 2018 г. предлагает наряду с техническими комитетами дать возможность проведения экспертизы территориальными органами Росстандарта (ЦСМ) или независимыми экспертами. А в проекте национального стандарта «Технические условия на продукцию. Общие требования к содержанию и оформлению» ни о какой добровольности экспертизы речь вообще не идет, а в качестве экспертов названы только государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний, а также соответствующие отраслевые институты (где они?). В других вопросах этот проект стандарта не оставляет и следа от возможности предприятиям самостоятельно принимать все решения, связанные с вопросами разработки ТУ как одного из видов СТО. Напомним, что сегодня действует ГОСТ Р 1.4 «Стандарты организации. Общие положения», который содержит положение о структуре обозначения стандарта, основанное на кодах ОКП, кодах предприятий ОК 007. Но авторы не знают предприятий, которые следовали бы этим правилам, «навязанным» сверху. ПАО «Газпром» именует свои стандарты «СТО Газпром», ПАО «Транснефть» – «ОТТ-23.040…», ПАО «НК «Роснефть» – «П2-03 С-…». Наша организация обозначает разработанные ею стандарты «СТ ЦКБА».

Таким образом, нормативные документы на разработку СТО и ТУ должны иметь рекомендательный характер и не должны препятствовать разработчикам СТО и ТУ самостоятельно устанавливать порядок их разработки, утверждения, учета, изменения, отмены и применения. В заголовке национальных стандартов целесообразно иметь слово «РЕКОМЕНДАЦИЯ».

О НОРМОКОНТРОЛЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ И ИЗДАТЕЛЬСКОМ РЕДАКТИРОВАНИИ

Еще несколько лет назад над текстом каждого стандарта работали профессиональные редакторы непосредственно перед изданием тиража. Стандарты, как и все печатные издания, проходили издательское редактирование, и в этом ни разработчики, ни ТК задействованы не были. Такое редактирование осуществлялось за счет средств организации, которая занималась изданием.

Пп. 3.4.6 и 3.4.7 ГОСТ 1.2-2015 предусматривают направление на издательское редактирование ПОСЛЕ рассмотрения его в ТК, но ДО размещения окончательной редакции в АИС МГС на голосование.

Пп. 4.3.1 и 4.3.2 ГОСТ Р 1.2-2016 устанавливают требование о проведении редактирования (без конкретизации – технического или издательского) ДО рассылки в ТК. В этом же стандарте и введен специальный подраздел 4.4 о проведении нормоконтроля проектов стандартов, после чего и проставляется штамп «В НАБОР».

Понять разницу между двумя видами редактирования и нормоконтролем никто не в состоянии. При всех этих процедурах, безусловно, должно быть проверено соблюдение правил русского языка (орфография, грамматика, пунктуация и др.), положений ГОСТ 1.5, устанавливающего требования к построению, изложению и оформлению стандартов. Техническое редактирование и нормоконтроль введены, на наш взгляд, только для того, чтобы разработчик участвовал в финансировании этих работ. А с учетом того, что после редактирования и нормоконтроля проект стандарта проходит еще голосование в МГС или ТК, после которых часто приходится вносить в окончательную редакцию принятые замечания, процедуры нормоконтроля и редактирования должны повторяться с оформлением новых договоров и, соответственно, с дополнительной оплатой этих навязанных услуг. Логичнее было бы оставить одно издательское редактирование, проводимое после всех этапов разработки и согласования проекта стандарта.

Немаловажно, чтобы верстки подготовленного к изданию стандарта поступали на согласование разработчику стандарта (если он этого хочет). В каждой отрасли существуют особенности и тонкости, которые даже самый опытный редактор или корректор не обязаны знать. Например, в арматуростроении есть параметр «Номинальный диаметр, DN». По определению это безразмерная величина. Но несколько раз в изданном стандарте мы встречали «DN, мм». А если это стандарт с многостраничными таблицами, то ошибка повторяется многократно. Приходится оформлять поправку.

В упомянутой Директиве ИСО/МЭК ни слова не сказано ни о нормоконтроле, ни о редактировании. В этих международных организациях по стандартизации существует служба главного исполнительного руководителя (центральный секретариат), которая после утверждения стандарта на основании отчета о голосовании в течение двух месяцев исправляет любые ошибки, указанные секретариатом ТК, и печатает стандарт.

О БИБЛИОГРАФИИ

Библиография является заключительным вспомогательным элементом стандарта, в который, согласно ГОСТ 1.5, в качестве справочных ссылок включаются только правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации, а также другие документы, принятые в МГС в качестве нормативных документов на межгосударственном уровне.

ГОСТ 1.5 устанавливает полный запрет на включение в библиографию ссылок на отраслевые стандарты, технические условия, статьи, различные отчеты, монографии, справочники и другие документы, которые не относятся к общедоступным нормативным документам (при этом не раскрывается понятие «общедоступный документ»).

А что установлено в правилах разработки стандартов ISO и IEC, членами которых является Российская Федерация? В Директиве ISO/IEC, часть 2, «Правила построения и формулирования международных стандартов» (см. пп. 6.2.2, 6.4.2 и др.), подобных ограничений нет. Более того, в этом документе допускаются справочные и рекомендуемые ссылки не только на различные стандарты, но и на журнальные статьи, на материалы, размещенные в информационной сети Интернет. Действительно, любая справочная или рекомендуемая ссылка может быть полезна пользователю стандарта, она расширяет его кругозор, дает дополнительный источник полезной информации – ведь не все можно изложить в стандарте. Следует обратить внимание на то, что все идентичные стандарты (ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ISO, ГОСТ Р МЭК, ГОСТ IEC), действующие в Российской Федерации как национальные, являются, по сути, официальным переводом стандартов ИСО и МЭК, в которых весь текст, в том числе и элемент «Библиография», выполнен по правилам Директивы ИСО/МЭК без всяких ограничений. А в наших оригинальных стандартах – сплошные запреты. Пора эти запреты в ГОСТ 1.5 снимать.

В советское время множество нормативных документов имели статус отраслевых стандартов, стандартов предприятий. Далеко не все полезные стандарты удалось переоформить в национальные стандарты, и сделано это будет еще не скоро. Так, во многих стандартах требования к металлам записаны по ТУ, разработанным в НИИЧЕРМЕТ. И без ссылки (справочной) на эти ТУ запись о материале и его свойствах теряет смысл.

Поэтому мы сформулировали предложения для корректировки ГОСТ 1.5:

4.8.5 В стандарте допускаются рекомендуемые и справочные ссылки на международные и региональные стандарты, руководящие документы, стандарты организаций, отраслей, общественных объединений и предприятий, технические условия, статьи, отчеты, монографии, справочники и другие документы и технические материалы, а также документы, размещенные в информационной сети Интернет.

4.8.5.1 Если необходимо проинформировать пользователей стандарта, какие требования к данному объекту стандартизации установлены в других документах, то соответствующую информацию излагают в виде примечания, сноски или слов («см. также…», «рекомендуется применять также…» и т. п.), приводя в них помещенный в квадратные скобки очередной порядковый номер для размещения его в элементе «Библиография».

4.8.5.2 Наименование справочных и рекомендуемых документов и материалов приводят в элементе «Библиография», при этом должна быть представлена информация, достаточная для идентификации источника. Предпочтительно указывать первичный источник ссылочного документа и/или способ доступа к ссылочному документу и полный адрес в сети Интернет, которые указаны в источнике.

О «ВВЕДЕНИИ» В СТАНДАРТЕ

ГОСТ 1.5 предусматривает возможность включения в стандарт элемента «Введение». При этом рекомендуется его приводить, «если существует необходимость обоснования причин разработки стандарта, указания места стандарта в комплексе стандартов или сообщения об использовании иных форм его взаимосвязи с другими стандартами, а также приведения другой информации, облегчающей пользователям применение данного стандарта». Для некоторых стандартов в последнее время в ТК 259 оформляется «Введение» для обоснования необходимости пересмотра заменяемого стандарта и предоставления информации об организациях и специалистах, которые внесли существенный вклад в разработку стандарта.

Однако при изучении международных и зарубежных стандартов (ИСО, МЭК, EN, ASME, API, ASTM, NACE и др.) становится понятно, что этого мало. Во многих стандартах большое внимание уделено вопросам патентного права, ответственности организации, утвердившей стандарт, и ответственности пользователя стандарта. Приводится также история стандарта данного объекта, при этом особое внимание уделяется новым или измененным требованиям по сравнению с предыдущей версией стандарта. Ничего подобного ни в межгосударственных, ни в национальных стандартах нет.

Приведем некоторые выдержки из Введения и Предисловия ряда международных и зарубежных стандартов:

«Стандарты API издаются для широкого распространения опробованных на практике, обоснованных технических и технологических методов. Эти стандарты не устраняют потребности в принятии обоснованного технического решения относительно того, когда и где эти стандарты должны использоваться. Формулировка и издание стандартов API никоим образом не запрещают кому-либо использовать другие методы».

«Публикациями API может пользоваться любое лицо. API было сделано все возможное, чтобы гарантировать точность и надежность содержащихся в публикациях данных; тем не менее институт не представляет, не ручается и не гарантирует ничего, что связано с данной публикацией и, таким образом, безоговорочно отказывается от любого обязательства или ответственности за потерю или ущерб, связанный с ее использованием, или за нарушение любого федерального, регионального или муниципального постановления (нормативного акта), с которым эта публикация может вступить в противоречие».

«Данная публикация не заменяет собой необходимость применять разумные инженерные суждения относительно того, когда и где следует использовать данную публикацию».

«Пользователи данной Спецификации не должны полностью полагаться на информацию, содержащуюся в данном документе, суждения и оценки, касающиеся деловых, научных и инженерных вопросов, а также вопросов безопасности, следует использовать при применении этой информации».

«Следует обращать внимание на то, что отдельные элементы данного документа могут быть предметом патентного права. ISO не несет ответственности за идентификацию любого из всех таких прав».

«Ничто из содержащегося в любой публикации API нельзя рассматривать как передачу каких-либо прав, косвенным или каким-либо другим образом, на изготовление, продажу или применение любого метода, аппаратуры или изделия, охватываемых патентом на изобретение. Содержание таких публикаций нельзя рассматривать также как защиту какого-либо лица от юридической ответственности за нарушение патентного права».

«В данном стандарте NАСЕ представлены минимальные требования, и он никоим образом не должен толковаться как ограничение на использование лучших методов или материалов. Не во всех случаях, касающихся данной области, можно использовать представленный стандарт. NАСЕ не несет ответственности за трактовку или использование данного стандарта другими сторонами, а берет на себя ответственность только за официальную трактовку, выполненную и изданную NАСЕ… Потребитель отвечает за определение условий эксплуатации и установление того, когда применяется данный стандарт».

«ASME признает свою ответственность только за такие интерпретации данного стандарта, сделанные согласно установленным правилам и процедурам, которые не являются и не могут явиться ничьими иными индивидуальными интерпретациями.

Стандарт ASME влечет за собой обязанности и ответственность, которые должен нести потребитель фланцев или фланцевых фитингов в части, например, их применения, установки, гидростатических испытаний системы, ее эксплуатации и выбора материала».

«Публикации IEC носят рекомендательный характер, предназначены для международного пользования. Поскольку были приложены все усилия, гарантирующие высокий технический уровень стандартов, IEC не может нести ответственности за способ их использования и неверное толкование конечными пользователями».

«ASTM не контролирует действительность патентных прав, заявленных в отношении какого-либо из пунктов данного стандарта. Лицам, использующим данный стандарт, настоятельно рекомендуется учитывать, что они сами несут ответственность за определение действительности подобных патентных прав, а также за риск нарушения этих прав».

Авторы считают, что подобные обращения к пользователям во Введении и Предисловии к ГОСТ и ГОСТ Р должны быть.

О ПРИНЯТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И РЕГИСТРАЦИИ СТАНДАРТОВ

Завершающими процедурами разработки стандартов, в которых участвуют разработчик и технический комитет, являются подготовка документов для подписания соответствующего приказа Росстандарта, а также так называемого дела стандарта и регистрация стандарта в СТАНДАРТИНФОРМ.

Здесь тоже существует возможность упрощения этих процедур.

Прежде всего имеется в виду необходимость подготовки четырех документов с примерно одинаковым содержанием:

1) пояснительная записка;

2) заключение технического комитета;

3) мотивированное предложение ТК о принятии стандарта;

4) докладная записка.

Документ «Мотивированное предложение ТК» упомянут в ФЗ № 162, хотя раньше требовалось Заключение ТК с мотивированным предложением о принятии стандарта. Остальные три документа – пережиток советского времени.

Наряду с этими документами требуется еще представить три экземпляра стандарта на бумажном носителе, хотя давно уже говорится о переходе всех процедур и документов на электронную основу.

В упомянутой выше Директиве ИСО/МЭК основанием для утверждения проекта стандарта является только ОТЧЕТ с положительными результатами голосования.

Наши предложения

1. Вместо четырех упомянутых выше документов оставить только Заключение ТК, в котором на основе экспертизы и данных по голосованию должно быть сформулировано мотивированное предложение о принятии или отклонении проекта стандарта.

2. Полностью исключить бумажные экземпляры документов, за исключением экземпляра стандарта со штампом «В НАБОР».

3. Если учесть, что проведение такой реформы методом изменения ГОСТ Р 1.2, ГОСТ 1.2, ПР 50.1.074 и других документов по стандартизации может затянуться на годы, принять соответствующий Приказ Росстандарта, на основании которого ТК 012 будет вынужден подготовить соответствующие изменения в стандарты.

В статье отражены не все проблемы, которые стоят перед разработчиками. Мы не коснулись вопросов организации конкурсов на разработку проектов стандартов в части формирования ЛОТ, в составе которых многие десятки стандартов самых разных ТК, финансирования утвержденных на высоком уровне программ разработки стандартов для обеспечения импортозамещения. Проблема формирования и изменения перечней стандартов к техническим регламентам, на наш взгляд, стоит остро. Уже пять лет не изменялись перечни к ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», а за это время десятки стандартов разработаны только по трубопроводной арматуре, а в перечнях их нет и неизвестно, когда появятся.

Нам кажется, что у специалистов арматуростроения есть также вопросы, которые касаются всех разработчиков национальных и межгосударственных стандартов. Мы были бы рады услышать их, обсудить и поставить перед Росстандартом.

Еще несколько лет назад представители ТК по стандартизации периодически проводили совещания в Росстандарте, и всегда это был конструктивный разговор о наболевшем.

Выражаем надежду, что Росстандарт, как федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации, более чем кто-либо другой заинтересованный в повышении эффективности работ в закрепленной за ним области, возобновит эти встречи для выработки решений о принятии надлежащих мер по устранению имеющих место недостатков (как отмеченных в нашей публикации, так и других – в части исключения избыточного регулирования, сокращения никому не нужных бумаг и перехода на современные методы разработки и принятия стандартов).

Документы, рассматриваемые в статье

Обозначение

Наименование

Статус

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162- ФЗ

О стандартизации в Российской Федерации

Действует

ГОСТ 1.1-2002

Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

Действует

ГОСТ Р 1.2-2016

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены

Действует

ГОСТ 1.2-2016

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены

Действует

ГОСТ Р 1.4-2004

Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения

Действует

ГОСТ 1.5-2001

Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

Действует

ПР 50.1.074-2004

Подготовка проектов национальных стандартов Российской Федерации и проектов изменений к ним к утверждению, регистрации и опубликованию. Внесение поправок в стандарты и подготовка документов для их отмены

Действует частично, приостановлено действие в части п. 5.3 и приложения



Сведения об авторах

Дунаевский Семен Наумович – ответственный секретарь ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны», заместитель директора по научной работе АО «НПФ «ЦКБА».

Тарасьев Юрий Иванович – заместитель председателя ТК 259, директор по научной и экспертной работе АО «НПФ «ЦКБА».

Венедиктова Татьяна Николаевна – заместитель начальника технического отдела АО «НПФ «ЦКБА».

Санкт-Петербург, май 2018 года



