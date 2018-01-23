ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Автор: Эйсмонт В. П., член ТК 259, АО «НПФ «ЦКБА»

Источник: ТПА №6 (93) 2017, стр. 55.

Скачать PDF-версию >> [355.92 Kb] (cкачиваний: 0)

В цепочке создания новой техники впереди арматуростроителей стоят проектировщики систем. И если система предназначена для реализации новой технологии, создатели оборудования вправе ожидать заказы на новую технику, в том числе и на новую арматуру. Зачастую технические требования на арматуру определяют необходимость создания изделий на уровне изобретений, а это, в случае успеха изобретателей, уже очевидный, подтвержденный патентами прогресс отрасли.

Это нашло подтверждение и в моей практике в качестве конструктора и изобретателя во время создания защитной арматуры для АЭС с блоками ВВЭР-500 и ВВЭР-1000.

Новые технологии чаще всего рождаются в приоритетных направлениях развития, где всегда сосредотачиваются лучшие кадры: в ОПК, в РОСАТОМЕ, у ракетчиков. На некоторых направлениях, таких как нефтегазохимия, используются в основном импортные технологии, что предполагает применение импортного оборудования, тем самым задерживая развитие отечественного машиностроения. Рождение новых технологий и, следовательно, новых проектов технологических систем происходит нечасто. Означает ли это, что в остальное время креативные работники, в частности арматуростроители, должны выполнять только рутинные обязанности? Конечно, нет. И вот почему:

- во-первых, поле деятельности для изобретательства всегда велико, так как каждый креативный арматуростроитель обязан знать недостатки видов арматуры и изделий, с которыми он работает, вне зависимости от применения их в конкретных проектах;

- во-вторых, в каждом виде арматуры (запорной, регулирующей, предохранительной, защитной) существуют проблемы, которые не решаются десятилетиями из-за того, что либо вообще не находят технических решений, либо предлагаемые решения недостаточно эффективны;

- в-третьих, работа изобретателей всегда поощрялась материально, независимо от будущего их детищ, от того будут или не будут они внедрены;

- в-четвертых, именно достижения изобретателей (в частности, количество полученных патентов) определяют рейтинги экономик мира. Удивляет то, что показатель наличия действующих патентов играет столь незначительную роль в тендерных «сражениях» между предприятиями в нашей стране.

Из изложенного следует, что с точки зрения внедрения достижений изобретательства или, как сейчас говорят, инноваций изобретателям всегда полезнее работать в рамках проектов технологических систем, а для общего развития изобретательства – и в рамках проектов, и вне их.

Похожая ситуация сегодня в отрасли с выполнением Указа Президента РФ от 16 апреля 2014

г. N 249 «О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям». Сейчас эта работа будет включена в проекты программы работы и сметы НПАА на 2018 год. Жаль, конечно, что уже ушло четыре года, в отличие от ассоциаций и союзов других отраслей.

В письме на мое имя руководство НПАА сообщает, что обучены 60 человек из 50 тысяч, работающих на предприятиях, входящих в НПАА, что составляет только около 0,1%. Притом это, судя по программам семинаров, по существу обучение в «ликбезах» различных направлений. Безусловно, такое обучение тоже необходимо, но к профессиональным квалификациям имеет очень отдаленное отношение. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться в Интернете с протоколами заседаний Совета по профессиональным квалификациям при Президенте РФ, на которых регулярно контролируется ход работ и рассматриваются возникающие вопросы. К сожалению, представителей нашей отрасли там нет.

Судя по протоколам заседаний упомянутого Совета, сегодня, как говорят, полным ходом идет разработка соответствующих программ обучения. К сожалению, каждая профессия в разных отраслях имеет особенности. Да и мы сами, арматуростроители, часто говорим об этом, обосновывая необходимость организации специального обучения работников арматуростроения на всех послешкольных уровнях. Поэтому позаимствовать програм­мы профессионального обучения у других участников работы будет проблематично. Кроме того, профессиональные программы предполагают перманентное усовершенствование по мере освоения новых конструкций и технологий. Поскольку я затронул «конструкции», не могу не остановиться на другой, как представляется мне и, судя по многочисленным публикациям в стране, не только мне, важнейшей проблеме, которой уделяется явно недостаточное внимание.

Из экономических учебников всех «измов» известно, что любая экономика может достигнуть серьезных успехов только внедрением инноваций (открытий и изобретений). Подтверждением тому является то, что рейтинг ведущих экономик мира практически совпадает с рейтингом полученных ими патентов. Полагаю, что и рейтинги арматуростроителей, участвующих во всех областях экономики промышленно развитых стран, совпали бы с рейтингами их изобретений. Однако в наших отраслевых журналах, кроме публикаций отдельных патентов и немногочисленных статей об изобретателях, никакой статистической информации по состоянию изобретательства в нашей отрасли нет. Можно, конечно, утешаться тем, что вся страна, а не только арматуростроители, занимается импортозамещением, но такое «успокоение» не должно иметь места в России.

Поэтому необходимо принять все меры к приоритетному развитию двух важнейших направлений для страны и для отрасли: профессионального образования и изобретательства, применительно к новым проектируемым объектам в промышленности.

Санкт-Петербург, ноябрь 2017 года



