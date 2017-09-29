Низкое давление: диапазон настройки 2,1 м3 /ч-5,0 м3 /ч Среднее давление: диапазон настройки 1 -8 кг/ч (для газовых плит с 1-3 конфорками) Преимущества использования Благодаря клапану с автоматическим отключением осуществляется функция защиты от взрыва при утечке газа. Газовый предохранительный клапан способен прерывать поток газа в трубопроводе из-за внешнего механического воздействия или при повышении температуры. В целом этот клапан позволит улучшить безопасность использования газа в любом доме и экстренно реагировать в аварийных ситуациях. Его можно устанавливать без замены существующего газового оборудования. Помимо этого, не существует ограничений в ориентации в пространстве (360°). Расход газа настраивается специальной внешней кнопкой.

Функции

(1) Функция Защиты от Взрыва при утечке газа: Когда гибкая труба откручивается или ослабевает её герметичность из-за подвижности или других причин, утечка газа будет немедленно перекрыта, чтобы предотвратить более серьезные проблемы. Когда гибкая труба разрывается и начинается утечка большого количества газа, то эта утечка будет немедленно перекрыта, чтобы предотвратить возгорание или взрыв, что может привести к непоправимым последствиям. (2) Функция Защиты от Чрезмерной Температуры: Если в процессе приготовления пищи на плите происходит возгорание, немедленно активизируется отсекающее устройство и перекрывается подача газа, так как для защиты от чрезмерной температуры устройство ограничивает температуру до 110°С.

(3) Функция Отключения при Разрушении: Если газовая труба повреждается или отсоединяется в ходе землетрясения или других природных катаклизмов, автоматически активируется защитное устройство отсекания и немедленно перекрывается подача газа с целью предотвращения более серьезных проблем. (4) Гибкая Установка, Настраиваемый Расход: Специально разработанный газовый предохранительный клапан с точной настройкой, подходит для домашних газовых плит и водонагревательных установок со средним/низким давлением. Спиральный сердечник встроен в кнопку для настройки чувствительности отсекателя расхода. Установка не ограничена направлением трубы. При установке устройство можно поворачивать на 360°. Таким образом можно сэкономить пространство и L-образный кронштейн.

Типы стандартов Тип комплекта для самостоятельной установки: заглушка коннектор трубы 11,5 мм + регулирующий штуцер низкого/среднего давления коннектор для заполнения газом, труба для природного газа для заполнения газом и труба для топливного бака для заполнения газом. Тип трубы: заглушка коннектор трубы 11,5 мм + труба ½ -14 NPSM (резьба) с внешним зацеплением для установки. Другие размеры могут быть изготовлены по заказу.

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