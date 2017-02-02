Модуль аварийного срабатывания АУМА для нефтегазовой промышленности

Зам. технического директора ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

Сысоев Денис Владимирович

Обеспечение безопасной эксплуатации промышленных установок входит в число основных задач производителя оборудования, применяемого в технологических процессах. В силу сложности данных процессов на производственных объектах периодически создаются условия, приводящие к нарушению работы промышленных установок. Аварии могут приводить к очень серьезным последствиям. На предприятиях нефтегазовой промышленности аварийная ситуация может повлечь за собой разлив нефтепродуктов и ядовитых веществ, что, в свою очередь, может привести к пожару, взрыву и человеческим жертвам.

Немаловажная роль в производственном процессе принадлежит электроприводам, функция которых заключается не только в автоматизации промышленной арматуры, но и в обеспечении безопасного состояния установки в целом. Модуль аварийного срабатывания FQM позволяет привести арматуру в конечное положение при полной потере питания с помощью механической энергии.

Далее приведено описание принципа работы устройства, а также его основные преимущества и особенности эксплуатации.

Принцип работы. Накопителем механической энергии, приводящей арматуру в движение, является витая пружина. При взведении она наматывается на один барабан, во время аварийного хода она перематывается на второй барабан. Взвод пружины осуществляется с помощью отдельного коллекторного электромотора. В корпусе присутствует также планетарная передача, являющаяся связующим звеном для трех элементов – вала привода, вала арматуры и витой пружины. В натянутом состоянии пружину удерживает шептало с электромагнитным приводом. В случае подачи сигнала аварии электромагнит спускает пружину, которая осуществляет аварийный ход. Во время аварийного хода планетарная передача передает накопленную энергию пружины на арматуру.

Основные преимущества. 1. За счет применения витых пружин обеспечиваемое ими усилие меняется незначительно (-10%) на протяжении всего хода, что обеспечивает доведение арматуры до конечного положения с необходимым крутящим моментом для надежного запирания. 2. В отличие от устройств аварийного срабатывания, оснащенных батареей конденсаторов или аккумуляторов, взведенная пружина не имеет саморазряда, то есть энергия пружины сохраняется сколь угодно долго. 3. Электроприводы АУМА с модулем аварийного срабатывания характеризуются высокой надежностью

даже в суровых условиях эксплуатации. Их отличают следующие характеристики:

* взрывозащищенное и общепромышленное исполнения

* исполнение для низких температур (до –60оС)

* степень защиты оболочки IP68 (стандарт)

* температурный режим Т4

* уровень полноты безопасности SIL2 / SIL3

* ресурс – 1500 срабатываний пружины

* высокий крутящий момент (равен значению момента привода)

Особенности эксплуатации. Модуль аварийного срабатывания требует интеллектуального управления: неполнооборотный привод SQ должен быть оснащен блоком управления AUMATIC .2 в специальной версии. При этом привод не имеет концевых упоров, поскольку настройка и управление осуществляются с помощью блока AC.2. На заводе модуль настраивается либо на открытие, либо на закрытие арматуры в случае аварии. Аварийный ход выполняется при подаче сигнала аварии или в случае потери силового питания.

Приводы АУМА с модулем аварийного срабатывания FQM во взрывозащищенном корпусе могут применяться на объектах транспортировки, переработки и хранения углеводородных ресурсов – компрессорных и насосных станциях, нефтеперерабатывающих и химических заводах, нефте- и газохранилищах и других опасных объектах.