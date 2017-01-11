Группа Самсон (SAMSON GROUP): Мировой лидер в области научно-технических разработок в арматуростроении

Интервью с доктором Йоргом Кисбауэром (SAMSON GROUP) во время проведения выставки «VALVE WORLD» в Дюссельдорфе 30 ноября 2016 года

Уважаемый доктор Й.Кисбауэр, научная школа Самсона известна во всем мире. Какие разработки за последние годы подтверждают этот тезис? Какие исследования дали самый выдающийся результат и, которыми гордится вся Ваша компания?

Регулирующая арматура состоит из трех основных частей: регулирующего клапана, привода и позиционер и/или электромагнитного клапана. Регулирующая арматура применяется для все более и более сложных технологических процессов или новых испытаний. Нам приходится совершенствовать их конструкцию каждый день. Для того чтобы усовершенствовать конструкцию арматуры нам необходимо учитывать законы физики, которые влияют на надежность регулирующих клапанов. Мы занимаемся этими вопросами самостоятельно или в сотрудничестве с техническими университетами. В этом году мы представили на конференции доклад о вибрации регулирующей арматуры, которая может привести к разрушению ее внутренних частей. 4 года назад был доклад нашего конкурента, посвященный этой важной проблеме. Мы провели очень сложное исследование с симуляцией процессов и многочисленными испытаниями.

В целом, куда движется мировая наука в арматуростроении? Судя по программе конференции VALVE WORLD-2016 прорывных научных открытий в арматуре или мало или вообще нет?

Разработке конструкции арматуры сегодня придается все большое значения. Больше внимания уделяется позиционерам, вы можете увидеть их на нашем стенде. Самое главное это совершенствование системы управления позиционером, но также ПО IoT и Industrie 4.0. В тематике конференции нет новизны. Это всегда вопросы герметичности арматуры, вопросы ее качества и пр. По правде говоря для меня это несколько скучновато. Более интересными были бы доклады о новинках арматуры, инновационных конструкциях. Многим докладам конференции не хватает именно этого.

Есть ли в арматуре новые методики, стенды, лаборатории для проведения научных исследований? Много ли издается монографий по арматуре в Германии? Есть ли конкуренция в научных разработках между Самсоном и крупнейшими компаниями США, Японии, Китая?

Я не могу говорить о наших конкурентах. В Германии сейчас создан новый институт, основной задачей которого будут вопросы безопасности. Мы проводим свои исследования в новом испытательном и инновационном центре во Франкфурте, где мы сможем в ближайшем будущем проводить испытания нашей интеллектуальной регулирующей арматуры в реальных условиях с использованием Industrie 4.0

Что Вы можете сказать об уровне подготовки научных кадров в арматуре сегодня? Как много появляется диссертаций и новых докторов наук?

Нам необходимы инженеры-механики, специалисты по элетротехническим устройствам а также программисты ( ICT engineers). Наше сотрудничество с университетами позволяет нам привлекать к своим разработкам молодых ученых, которые возможно в будущем найдут себе работу на фирме SAMSON.

Каким Вы видите будущее Самсона? Какова номенклатура самых инновационных продуктов Самсон, которые выйдут на рынок в 2017 году? Что будет производить Самсон через 3 или 5 лет? Вы можете это рассказать сегодня?

Наше будущее в разработке смарт-арматуры. Мы совершенствуем комбинацию конструкции и данных технологического процесса. Наша арматура оснащена сенсорами, которые

устанавливаются как вне так и внутри регулирующей арматуры. Мы работаем над получением более быстрого доступа к техническим данным через интернет. На нашем стенде на выставке есть демонстрация этого процесса.

Впереди Новый год. Что бы Вы пожелали российским специалистам, которые работают с Вашей арматурой на НПЗ и химических комбинатах?

Я бы хотел поздравить всех с Новым годом и пожелать успехов в работе. А мы хотим обеспечить потребителей надежной регулирующей арматурой производства нашей фирмы, в этом нам помогают хорошо обученные русские специалисты, работающие в нашем представительстве в России.

Франкфурт-на-Майне - Дюссельдорф, декабрь 2016 года