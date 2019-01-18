В рамках деловой программы выставки «Мир Климата» пройдет XVI международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления»

Очередной Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления» пройдет 4 марта 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, в рамках деловой программы выставки «Мир Климата».

Организаторы мероприятия – Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», НП «АПИК», ассоциации НОПРИЗ, НОСТРОЙ и НОЭ, уверены, что профессиональное сообщество – участники выставки «Мир Климата», представители властных и административных структур, бизнес-сообщества, финансовых и страховых компаний, национальных объединений и общественных организаций собравшись вновь за круглым столом конгрессных дискуссий наметят очередные векторы развития нашей страны на пути ресурсосбережения, внесут свой вклад в разработку нормативной и правовой баз, регулирующих данное направление, и дадут толчок к развитию новых энергоэффективных технологий и материалов.

Указ Президента №204 поставил четкие задачи и конкретные сроки их исполнения по ряду направлений, поэтому на предстоящем конгрессе особое внимание будет уделено переходу энергетической и строительной отраслей в цифровой формат, изменению нормативно-технической и правовой баз, внедрению технологий информационного моделирования, энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов.

Обсуждение этих тем было начато в Санкт-Петербурге на XV конгрессе, участниками которого стали более 650 профессионалов. Московский форум подведет первые итоги и продолжит выработку новых предложений по реализации требований «Майского указа».

Отметим, что каждый форум привносит что-то новое в тематику обсуждений, постоянно расширяется спектр рассматриваемых вопросов. Актуальность и открытость дискуссий конгресса зарекомендовали его, как одно из ведущих отраслевых событий.

Информационную открытость события поддерживают ведущие отраслевые СМИ, а также постоянные медиа-партнеры форума – журналы «Инженерные системы» и «Мир климата».

Поддерживает интерес к деловой программе форума и верность традициям: в рамках секционной работы конгресса вновь пройдут тематические секции по снижению энергопотребления инженерными системами зданий и сооружений.

Подробная информация о конгрессе, деловая программа и новостная информация постоянно обновляются и освещаются на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

Пресс-секретарь

Оргкомитета конгресса

Лидия Туманцева

+7 921 361 42 27 energoeffekt21@gmail.com

По материалам организаторов