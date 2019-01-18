"Газпром ВНИИГАЗ" получил патент на изобретение для очистки трубопроводов путем продувки

ООО "Газпром ВНИИГАЗ" получен патент на изобретение "Устройство для очистки трубопроводов путем продувки", разработанное и внедрённое авторским коллективом направления Технологий строительства и ремонта трубопроводов. Опытный образец устройства для очистки был изготовлен силами Опытно-экспериментального центра ООО "Газпром ВНИИГАЗ".

Проблема очистки трубопроводных систем сложной конфигурации долгое время являлась весьма сложной, особенно в северных условиях, где затруднена промывка трубопроводной системы, что приводило к выходу из строя при эксплуатации недопустимого количества трубопроводной арматуры. Единственным реально применимым способом очистки сложных трубопроводных систем в таких условиях была продувка воздухом. Однако энергетических параметров компрессоров, применяемых при строительстве, недостаточно для создания высокоскоростных потоков воздуха, необходимых для качественной очистки, а регулирование потоков при помощи штатной запорной арматуры недопустимо по причине её возможного повреждения.

Для решения поставленной ПАО "Газпром" задачи специалисты ООО "Газпром ВНИИГАЗ" предложили применить импульсную продувку трубопроводной системы через разрывной блок. При проработке вопросов удалось решить технические проблемы: создать простой и недорогой разрывной блок и обеспечить компенсацию ударных нагрузок при его разрыве.

По материалам портала Advis