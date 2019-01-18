Ижорские заводы успешно прошли ресертификационный аудит Bureau Veritas

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, успешно прошли ресертификационный аудит на соответствие Системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Результаты ресертификационного аудита подтвердили, что СМК предприятия полностью соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015 в заявленной области сертификации, а именно: в проектировании, разработке, изготовлении, монтаже и сервисном обслуживании сосудов и аппаратов для нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, сосудов, трубопроводов, корпусов насосов, контейнеров и других стальных конструкций, работающих под давлением в радиоактивной среде при повышенных температурах, а также в проектировании и изготовлении стальных сварных конструкций общепромышленного назначения.

Сертификационный аудит проводило Bureau Veritas, независимый международный сертификационный орган, образованный во Франции в 1828 году.

Следует отметить, что Ижорские заводы являются первым российским промышленным предприятием, получившим в 1992 году сертификат Бюро Веритас о соответствии системы качества международному стандарту ISO 9001.

Очередное успешное прохождение ресертификационного аудита стало закономерным результатом целенаправленной деятельности предприятия по поддержанию и развитию СМК и гарантией высокого качества выпускаемой продукции.

Полученный сертификат действует до 26 ноября 2021 года.

По материалам пресс-службы ПАО «Ижорские заводы»