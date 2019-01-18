В 2018 ГУП «ТЭК СПБ» ЗАКУПИЛ ЛИШЬ 1% ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГУП «ТЭК СПб» традиционно использует в работе предприятия оборудование отечественных производителей. В 2018 году предприятие закупило у российских поставщиков оборудование и материалы на 672 млн рублей. В результате проведенных мероприятий доля импортного оборудования и материалов при закупках товаров составила 6,12 млн рублей в 2018 году.

Структура закупок ГУП «ТЭК СПб» выглядит следующим образом: 64% топливо, 17% запорная арматура, 13% трубы, 4% насосное оборудование, 2% теплообменное оборудование и оборудование химводоочистки. Список потребностей предприятия на ближайшие три года (2019-2021 гг.) выглядит так: трубопроводная арматура, котельное оборудование, насосное оборудование, теплообменное оборудование, трубы, люки, оборудование химводоочистки, горелки, запчасти к ним и подшипники качения.

ГУП «ТЭК СПб» рассматривает возможность максимального снижения количества импортного оборудования в области обеспечения энергетического производства. Доля отечественного оборудования, используемого при реконструкции и строительстве на объектах предприятия, например, в I квартале 2018 года составила 99%. Доля петербургских производителей в общем объеме закупаемого оборудования в I квартале 2018 года составила 70%.

Отметим, что на предприятии создан свой Технический совет, который состоит из самых опытных инженеров ГУП «ТЭК СПб», работающих в разных направлениях, начальников управлений и отделов. В ГУП «ТЭК СПб» регулярно проводятся заседания Технического совета, на котором специалисты предприятия обсуждают технические особенности и актуальность представленных материалов и технологий для решения задач предприятия по импортозамещению и повышению энергоэффективности.

Председателем Техсовета является главный инженер ГУП «ТЭК СПб» Сергей Бабушкин. Консилиум технических специалистов заслушивает предложения разработчиков и производителей инновационной продукции и материалов для инженерно-энергетического комплекса и оценивает возможность применения их для нужд предприятия. Компании подают заявки на участие в Техническом совете или получают приглашение выступить на заседании по итогам встреч в рамках профильных мероприятий: выставок, конференций, форумов. С заявками на выступление на Техсовете ГУП «ТЭК СПб» к главному инженеру предприятия обращаются не только петербургские производства, но и компании из других регионов и даже стран.

По материалам пресс-службы ГУП «ТЭК СПб»