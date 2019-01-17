Emerson завершила сделку по приобретению iSolutions Inc.

Компания Emerson объявила сегодня о приобретении iSolutions Inc. – канадской консалтинговой группы, специализирующейся на разработке и внедрении инструментов для управления данными. iSolutions предоставляет организациям средства поддержки принятия решений, чтобы их операционные и производственные решения основывались на точном анализе данных, поступающих в реальном времени с интегрированных систем на объектах и производстве.

Эта сделка ускорит реализацию новой стратегии цифровой трансформации Эмерсон, пополнив штат проверенными специалистами, обладающими необходимыми навыками в области информационных технологий и технологий управления (IT-OT), а также знаниями конкретной сферы их применения, что позволит интегрировать данные из цехов напрямую в бизнес-системы.

«Используя подход, ориентированный на удовлетворение потребностей бизнеса и быстрое реагирование на изменения, мы воплощаем промышленный Интернет вещей (IIoT) в реальность, – говорит Томас Вон (Thomas Waun), главный управляющий консультирующей группы Эмерсон по вопросам повышения производственной эффективности (Operational Certainty Consulting). – Дополнив собственные наработки опытом iSolutions, Эмерсон сможет ускорить реализацию своей стратегии и внедрение цифровых преобразований во многих организациях, помогая им быстрее получить отдачу от инвестиций в технологии и достичь максимальных показателей в сферах безопасности, надежности, энергопотребления и производства».

Группа iSolutions зарекомендовала себя среди североамериканских нефтегазовых добывающих предприятий, в секторе энергетики и коммунальных услуг как компания с успешной и отлаженной методологией, позволяющей трансформировать данные с производства в наглядное представление ключевых показателей эффективности (KPI) и бизнес-аналитику в режиме реального времени. Помимо этого, опыт iSolutions будет полезен группе Emerson Operational Certainty Consulting дополнением и развитием ее методов управления данными на предприятиях непрерывного, гибридного и дискретного производства.

Став частью Эмерсон, iSolutions будет помогать организациям в развёртывании цифровой экосистемы Plantweb™ – наиболее обширной и многогранной платформы IIoT в отрасли.

«Мы рады присоединиться к компании Эмерсон и распространить нашу деятельность во всем масштабе такой крупной организации, – говорит Анил Дату (Anil Datoo) от имени четырех партнеров-основателей iSolutions. – Вместе мы сможем сделать цифровую трансформацию максимально практичной, доступной и достижимой».

Условия сделки не разглашаются. Более подробную информацию о компании iSolutions Inc. вы можете получить на сайте iSolutions.com.

Более подробную информацию о консультациях компании Emerson по вопросам повышения производственной эффективности в контексте цифровой трансформации вы найдете на странице www.Emerson.com/OpCertCon

По материалам пресс-службы Emerson