Данфосс выпустил журнал «Клуб Комфорт» # 2 (31)/2018

На страницах журнала читайте:

– Конференция «Технологии будущего и энергоэффективность» – 5 трендов, меняющих мир; – Технология Mesh Radio для удаленного сбора данных в ЖКХ; – Встреча делегации посла Королевства Дании с правительством Республики Татарстан; – LeanHeat: программное обеспечение для оптимизации теплоснабжения.

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По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»