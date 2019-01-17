Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Продукция Techno получила сертификат Made in Russia

17 января, 2019 15

Производитель конвекторов водяного отопления Techno прошел двухступенчатую добровольную систему сертификации Российского экспортного центра (РЭЦ) и получил возможность использовать маркировку «Made in Russia».

Сертификация РЭЦ проходила в 2 этапа: на первом этапе по итогам оценки опыта и деловой репутации компании «Альянс-Трейд» был присвоен статус «Russian Exporter». На втором этапе эксперты центра провели сертификацию продукции компании и присвоили ей знак «Сделано в России».

Программа поддержки Российского экспортного центра российских производителей направлена на повышение узнаваемости российских продуктов за рубежом, а также на налаживание экспортной деятельности, которая включает в себя консультационную помощь, поддержку в участии в зарубежных выставках, всесторонний анализ зарубежных рынков и поиск партнёров.

Качество и надёжность, безопасность и экологичность выпускаемой продукции — основные принципы РЭЦ. Конвекторы водяного отопления Techno — качественный российский продукт, который полностью соответствуют данным критериям.

По материалам журнала «С.О.К»


← Вернуться