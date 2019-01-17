Продукция Techno получила сертификат Made in Russia

Производитель конвекторов водяного отопления Techno прошел двухступенчатую добровольную систему сертификации Российского экспортного центра (РЭЦ) и получил возможность использовать маркировку «Made in Russia».

Сертификация РЭЦ проходила в 2 этапа: на первом этапе по итогам оценки опыта и деловой репутации компании «Альянс-Трейд» был присвоен статус «Russian Exporter». На втором этапе эксперты центра провели сертификацию продукции компании и присвоили ей знак «Сделано в России».

Программа поддержки Российского экспортного центра российских производителей направлена на повышение узнаваемости российских продуктов за рубежом, а также на налаживание экспортной деятельности, которая включает в себя консультационную помощь, поддержку в участии в зарубежных выставках, всесторонний анализ зарубежных рынков и поиск партнёров.

Качество и надёжность, безопасность и экологичность выпускаемой продукции — основные принципы РЭЦ. Конвекторы водяного отопления Techno — качественный российский продукт, который полностью соответствуют данным критериям.

По материалам журнала «С.О.К»